「大菊為重」歧視陳菊？楊寶楨：焦糖本人硬要牽扯才歧視
台北市政府前副發言人「學姊」黃瀞瑩，日前在臉書上PO文批評，監察院針對北市疫情的調查報告「假裝不知道真相，又不了解本質」。而民眾黨發言人楊寶楨，也在PO文下方以諧音留下「大菊為重」的字句，而黃瀞瑩則回覆「再重也要好好調查真相啊！」有意參選士林北投區的網紅「焦糖」陳嘉行則在自己的粉專上，質疑兩人是在嘲諷陳菊的身材。對此楊寶楨今（21）日上午回應，表示是焦糖自己硬要牽扯，才會衍生出歧視，焦糖本人才應該要跟陳菊道歉。
記者丁上程／台北報導
2022-02-21 13:45:28
焦糖20日晚間在臉書上PO出黃瀞瑩的粉專截圖，質疑黃瀞瑩與楊寶楨兩人在嘲諷監察院長陳菊的身材。今日上午也在臉書上PO文，質疑黃瀞瑩整篇文章在罵監察院長陳菊，自己在下面留言怎麼可能變成讚美？順著語意脈絡就是嘲笑陳菊的身材，不然下面留言怎麼會跟著嘲笑？PTT上還有柯粉因此被水桶。
楊寶楨今日上午接受媒體訪問時，直言「歧視院長身材的根本是焦糖本人」。「字面上意思，重主要是重要性，也可以衍生為地位的象徵，但他硬要牽扯到體重、重量，不就是焦糖本人在歧視陳菊院長？」楊寶楨強調，硬要把這話用到我們身上，亂帶風向、扭曲事實，真的是想太多，焦糖本人才應該向陳菊道歉。