Tag人物／兄弟同心齊力造堅果王國 年進貨超過20個貨櫃

近年臺灣民眾健康意識抬頭，減糖、減脂的飲食風氣盛行，許多民眾會利用營養價值較高的堅果，取代下午茶、零食，因為堅果的不飽和脂肪酸以及豐富的膳食纖維可以讓人降低飢餓感，又有利健康，但是這些好處取決於堅果的烘焙方式，傳統的堅果烘焙方式採取的是油炸或高溫烘烤，不但營養成份被破壞殆盡，過度的調味更是增加了身體負擔，曾經稱霸迪化街的堅果供應商徐寬生、徐俊生兄弟，在哥哥徐寬生因中風大病初癒後，決定改掉原本的油炸方式，推出低溫烘烤的自有堅果品牌，「我做的堅果我自己都不吃，我還一直賣給人家，這個不符合我的期待」，兩兄弟攜手一起打造理想中的堅果王國。

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▲ 徐寬生（兄）、徐俊生（弟）兩人拿出手上的現金大約 15 萬元，父母見兩兄弟同心要創業，決定拿家中的田地去抵押，一共湊足了 100 萬成為了兩兄弟創業的本錢。（圖／記者林天佑拍攝）

創業初期面臨兄長患病 弟弟一肩扛下重責大任

身為兄長的徐寬生原本從事機械工程、做車床，在民國 60 年代末期，那時候的平均月薪大約是 9000 多臺幣，但徐寬生可以賺進兩萬多元，憑著吃苦耐勞深受老闆的器重，而弟弟徐俊生則是從事修理摩托車的工作，兩人對於日復一日面對機械的工作都不感興趣，後來兩兄弟在舅舅的引薦下，進入烘焙食品的材料供應商，雖然徐寬生起初踏入這行只領 9000 臺幣的薪資，但他卻甘之如飴，兩兄弟越做越起勁，甚至決定攜手創業，兩人分別拿出手上的現金大約 15 萬元，父母見兩兄弟同心要創業，決定拿家中的田地去抵押，一共湊足了 100 萬成為了兩兄弟創業的本錢，「我們兄弟不是白手起家，我們爸爸、媽媽在背後幫助我們很多。」徐寬生表示，家庭教育使兄弟姐妹們，成為一個緊密、且不可分割的存在。

▲ 在兄弟創業的第 3 年，徐寬生被診斷出腳上長了一顆瘤，弟弟徐俊生一肩扛下工廠所有的粗重活。（圖／記者林天佑拍攝）

父母對兄弟的影響，並非只有金錢上的資助，在兄弟創業的第 3 年，徐寬生被診斷出腳上長了一顆瘤，當時送貨的材料動輒 20 幾公斤，常常要幫廠商扛上 3 、 4 樓的倉庫，在創業初期得知自己罹患了難以醫治的疾病，對徐寬生是非常大的打擊，當時大兒子才 3 歲、而太太懷有身孕，徐寬生回想到當年場景，是媽媽帶著他到處求醫，這期間媽媽一滴眼淚都沒有流，當徐寬生挫折想流淚時，媽媽只說「男孩子哭什麼哭，找醫生把它看好就好了」，這樣堅強的形象深深烙印在徐寬生的心裡，而當時是弟弟徐俊生一肩扛下工廠所有的粗重活， 100 多公斤的麵粉，一臺摩托車就出去送貨，副董徐俊生被問到，當時剛創業就碰上哥哥生病不能工作，有沒有想過要放棄？他說從來沒有想過要放棄，看到哥哥生病，自然而然想到的是要幫他一起撐下去，這也是家庭教育帶給他們的影響，雖然當時沒有很明確的公司制度，但是靠著父母教導 兄友弟恭的家庭觀念，他們撐過了最艱苦的時期一路走到現在。

大病初癒重新省思料理方式 烘烤取代油炸保留堅果營養

兄弟創業到第三年，盤點才發現公司的存款只有 5 萬元，雖然沒有賠錢但也沒有突破性的成長，一直到某日徐俊生接到知名餅店的老師傅委託，希望幫忙製作加工的蜜核桃，才讓兄弟真正賺進第一桶金，兄弟創業初期都是直接提供原物料，蜜核桃的作法耗時費工，兩兄弟著手研究要如何將這項產品用商業模式去烹調與販售，當時的工廠規模從 3 個人逐漸增加到 18 人，工廠的運作幾乎是 24 小時運作，高溫油炸的鍋爐旁，還可以從當時的老照片，看到徐俊生穿著短褲炒腰果的畫面，這項產品的成功給了兩兄弟更多的想法，開始從事加工產品的供應，全盛時期迪化街的堅果供應他們就包了 7 成，兄弟一起打造的堅果王國，慢慢的越來越扎實。

堅果的作法一向以高溫烘烤、油炸逼出色香味，讓人一口接一口，但在 20 年前，正值壯年的徐寬生卻因為不當的飲食習慣而中風，這一病連太太都不認得，讓他驚覺健康飲食的重要，他自己的飲食改為低油少鹽，但堅果卻維持著高溫、油炸的處理方式，某日徐寬生驚覺，自己都不吃自家的堅果了，他卻依然販售這種不健康的堅果，因次他決定要販售自己敢吃的產品。

低溫烘烤成本驟增 推行初期面臨考驗

低溫烘烤的技術在國外行之有年，但在臺灣卻是徐寬生第一個實行的，原因是以往高溫油炸的方式，加工堅果只需 15 到 20 分鐘，改用低溫烘焙時間卻增加到 6 至 8 小時，時間與電力的成本，讓一般的客戶根本無法接受，徐寬生在推行低溫烘烤的方式時，不僅公司員工反對，面臨的考驗尚有如何兼顧堅果的營養與風味，一年多的研究下來除了對於時間的控管終於累積了經驗，徐寬生更在堅果中加入「雙活益生菌」，這項創舉是低溫烘烤才能做到的，因為高溫的烹飪方式，會使益生菌無法保存，問徐寬生當時如何推動轉型？他說當時一口氣將所有油炸的鍋爐汰換成低溫烘烤的旋轉烤箱，這樣他就沒有退路可以走了，雖然高成本在推行上 尚有 困難存在，但他堅信好的東西一定會有它的市場在。

▲ 低溫烘烤的技術在國外行之有年，但在臺灣卻是徐寬生第一個實行的，搭配雙活益生菌吃得更健康。 （圖／記者林天佑拍攝）

二代主導品牌行銷定位精品 實體分享會搶攻消費者的心

一直以來，兄弟兩的堅果事業都是以供應商的模式發展，近年健康飲食的風氣盛行，而低溫烘烤的堅果，保留了堅果最高的營養價值，正是推出品牌的好時機，徐晉棠身為企業二代，積極推動公司建立自有品牌，將產品以精品定位，同時籌辦實體的分享會，不僅讓消費者可以知道堅果有哪些好處，同時也可以得到消費者最直接的回饋，徐寬生說，當消費者買了這項產品，同時也跟我們說謝謝的時候，這就是對產品最大的鼓勵。

▲ 徐晉棠身為企業二代，積極推動公司建立自有品牌，將產品以精品定位，同時籌辦實體的分享會，增加品牌曝光度。 （圖／記者林天佑拍攝）

從代工轉型創立自有品牌 結合臺在地農產研發新品

近年來徐寬生將重心漸漸轉向產品研發，公司的產品鳳萊糕就是將堅果與在地農產品作結合，農家子弟出身的徐寬生說「這是我心心念念、念茲在茲的一件事情」，徐寬生認為，過往自己的公司透過進口堅果賺錢，而堅果都是由國外百分百進口，對於臺灣的農民幫助不大，若是可以將自有的企業優勢，結合臺灣在地的農產品，幫助這塊土地上同為這個地方默默努力的農家或企業，將會是徐寬生下一步勢在必行、更有意義的事情。

【 #Tag 人物小檔案】

姓名：徐寬生（兄）、徐俊生（弟)

企業名稱：

˙今今食品股份有限公司

˙今達食品有限公司

品牌：