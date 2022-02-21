坦言囤房稅政治化　花敬群：上屆北市長選舉才推動

針對囤房稅推動，內政部政務次長花敬群今（21）日專訪時指出，囤房稅某種程度上被政治化，其實可以是一帖藥，但會有副作用，也不是唯一解方，目前各部會都有在推出不同藥方，希望來抑制炒作情形。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-21 14:19:08｜2022-02-21 14:20:28
花敬群指出，租稅工具算是調控房市方法之一，先前政府對於法人購買住宅並無管制，應該要以自然人優先，因此後來修法不准法人購買住宅投資。他表示，稅基過低是台灣房地產稅制的核心問題，而囤房稅議題某種程度上被政治化，甚至成面子問題，不過「囤房稅可以是一種藥方，有一定效果，但會有副作用。」
花敬群進一步說明，囤房稅副作用可能會導致租金上漲，導致為了打房卻讓房客承擔租金，這也是政府最擔心的事，且會涉及到整體稅制調整，若不考慮稅基方面，而將稅率上調，將使未來稅基調整更加困難。「因此囤房稅在稅制改革上，並不是好的方向，但對於短期內調控房市確實有一定功能。」
花敬群提到，台北市是全台最先實施囤房稅的城市，不過台北市在設計差別稅率的同時，卻將單一自住房屋稅基打6折，但台灣房地產稅制的問題就是在於稅基偏低，「某種程度上是為了因應上次的台北市長選舉，因此涉及政治化。」
花敬群再度強調，將不動產稅改變成政治操作，是種不好的結構，而囤房稅是被政治塑造的話題，「它可以是一帖藥，有一定效果，但不是唯一解方，而財政部推出房地合一2.0、央行推選擇性信用管制、加上內政部祭出預售屋合約限制轉售等，各部會都陸續推出不同藥方，希望能一同抑制炒作情形。」