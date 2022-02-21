歐盟數位疫苗證明有效期縮短！降至270天　第三劑無期限

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指揮中心說明，我國去年正式加入EU-DCC成員後，持續參與相關國際事務，歐盟為持續檢視各成員可符合技術規範，週期性舉行驗證測試(最新一次為今年1月31日)，我國積極並全程參與，順利完成各項工作。
指揮中心強調，本次EU-DCC成員驗證測試結果，經歐盟召開數位新冠證明驗證測試檢討會議，各國共計上傳1萬1,760筆測試結果，包括應為通過及不通過者，另有29國上傳258個讀取各國QR code失敗的結果，並針對相關技術問題於會議上進行討論，我國查驗程式驗證時均順利讀取各國上傳的QR code。
指揮中心進一步說明，為配合EU-DCC系統陸續調整政策及功能，我國於去年12月22日、今年1月26日及2月9日受邀參與歐盟召開的國際技術討論會議，確實執行相關任務，運用我國數位發展實力，努力提升國際上的能見度。截至今日為止，非EU加入EU-DCC的成員國更新為35國，新增約旦(Jordan)、貝南共和國(Benin)2國，目前成員共62國。
指揮中心提醒，由於必須配合歐盟資料更正，各場所使用查驗程式，可透過重新連線至查驗程式網站，並清除使用者端的快取記憶，以利保持最新驗證邏輯。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。