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名家論壇》木夫／從虐嬰案看見冷血的台中市府

▲台中市爆出托嬰中心虐因，且施暴者不只一位，被施暴的嬰兒也不只一位。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.17）
▲台中市爆出托嬰中心虐因，且施暴者不只一位，被施暴的嬰兒也不只一位。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.17）

文/木夫

2022-02-21 14:22:15

台中市爆出有一間華興托嬰中心虐嬰，而且施暴者不只一個，被施暴的嬰兒也不只一位，狠心程度讓人髮指，更痛心的是，這是一年前發生的事件，但有些家長竟然是到了最近才知道自己的孩子蒙受過這樣的虐待，而當家長向市府求助主持公道，社會局卻要家長自己提出影片證據，簡直冷血至極。

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如今虐嬰施暴畫面曝光，逼得盧秀燕市長趕緊率一群官員鞠躬道歉，可是這樣的動作只讓人感覺是在做公關危機處理，一點也不是真心想要解決人民的問題跟擔心害怕。

這是一起明顯有很多受虐嬰兒的嚴重事件，非同小可，卻被台中市政府輕輕放下，以為可以隻手遮天，現在掩蓋不住了，盧秀燕市長卻是用一句「舊案發現新事證」這樣冰冷無情的論述定調，完全不認錯。

盧秀燕市長把責任歸給裁罰基準太低，說過去發生類似事件社會局第一次就是裁罰6萬元，已經行之有年，所以要求社會局應聯合法制局，立刻檢討裁罰基準，將提高罰鍰金額、加重罰則。

這看似反省檢討，事實上完全相反，盧秀燕市長不只是卸責，根本是欺騙社會大眾。

雖然按照「臺中市政府處理違反兒童及少年福利與權益保障法事件統一裁罰基準」，兒童及少年福利機構或兒童課後照顧服務班及中心有虐待或妨害兒童及少年身心健康者，確實載明第一次處新臺幣6萬元，第二次處新臺幣15萬元，第三次者處新臺幣30萬元，第四次以上者，每次處新臺幣60萬元。

但是！規定也很清楚，「情節嚴重者，命其停辦一個月以上一年以下，或停辦並公布其名稱及負責人姓名。」

請問盧秀燕市長，錄影畫面中的集體虐嬰情況，托育員粗暴將嬰兒頭下腳上倒吊，還把寶寶獨自一人丟進儲藏室，而且拿不知道乾不乾淨的布塞入嬰孩的嘴巴；還有像是用力拍打孩子、用腳踢孩子座椅、劇烈搖晃、拋擲、壓頭強迫趴臥等等等怵目驚心的虐待事實，如果這不是情節嚴重，什麼是情節嚴重？

既然盧秀燕市長說責無旁貸，在此要提醒盧市長，市長所要扛起的責任，並不只是追究個案的是非而已，盧市長要做的是以身作則，如果連市長本人遇到危機也是不斷找藉口，怎麼期待整個台中市政府會是個勇於任事的政府機關，這就好比齒輪，從最核心的齒輪就卡住，機器絕對無法順利運轉。

更加讓人感概的是，治安不好一直是台中甩不開的印記，市民也只能盡量閃避，但是這一回沒想到暴力不只出現在台中街頭，是在最需要呵護照顧的托嬰中心。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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