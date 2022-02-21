土地公保佑！新莊這家彩券行1天刮出2個100萬元大獎
新春應景刮刮樂「1200萬大吉利」，至今已被刮出115個百萬大獎，位在新北市新莊區的彩券行更在一日內刮出兩個的貳獎100萬元。根據台灣彩券公司轉述彩券行的說法，附近有一家很靈驗的土地公廟，當地很多人都會去拜拜，土地公除了保佑平安，也管財庫，很多人去土地公拜拜後都會到投注站試手氣，今年1天能開出兩個百萬獎，一定是土地公帶來的吉兆與財運。
記者顏真真/台北報導
2022-02-21 14:29:12
今年新春推出的「1200萬大吉利」刮刮樂共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元，統計至2月20，已刮出4個1200萬元、115個100萬元，其中位在新北市新莊區中港路的「彩金多彩券行」更一天開出2個百萬大獎。
根據彩券行林小姐描述，店內1天開出2個百萬大獎，其中第一個刮中百萬的幸運兒是位50多歲男性，當天帶著媽媽、老婆及兒子到廟裡拜拜，經過投注站時，老婆提議剛拜拜完想買刮刮樂試手氣，進到店內，中獎人說某張1000元刮刮樂彷彿有股魔力一直叫他買，而那張刮刮樂是8號，感覺會發，於是挑選了那張買來刮，沒想到真的幸運刮中100萬元。
第二個刮中百萬獎的是位40多歲男性，同樣帶著一家人來到投注站，一家人挑選各式各樣不同面額的刮刮樂，聽到店員說稍早才刮出「1200萬大吉利」的百萬獎，於是其中1張就挑選了「1200萬大吉利」，竟然真的幸運刮中100萬元，全家人都感非常驚喜。
彩券行林小姐也透露，由於附近有1家很靈驗的土地公廟，當地很多人都會去拜拜，土地公除了保佑平安，也管財庫，很多人去土地公拜拜後都會到投注站試手氣，今年1天能開出兩個百萬獎，一定是土地公帶來的吉兆與財運。