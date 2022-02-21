妻也確診！北投男「改判本土」 曾與新北設計師足跡重疊
台灣本土疫情至今仍在延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日在記者會宣布，案20028雖1月18日從中國入境，不過2月18日再採檢時結果為陽性確診，經調查發現足跡和案20162及案19665有重疊，因此改判為本土確診案例。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 14:37:36
台北市衛生局昨日指出，北投區案20028為50多歲男性，1月18日自中國入境後立即進行居家檢疫至1月31日，採7+7方案，曾於第7天PCR檢驗陰性，檢疫期滿再次採檢結果亦為陰性，不過後因出國需求，2月18日再採檢時結果為陽性確診，Ct值29。
陳時中今日在記者會上指出，今日唯一不是陰轉陽的本土確診病例，就是案20028的妻子（案20162），而案20028原先是境外移入病例，無論是從旅館到後期居家檢疫結束被驗出陽性確診，「時間上拉得非常長」，因此懷疑是本土染疫的可能性相對較高。
陳時中透露，案20028在調查相關足跡時，發現與案20162及案19665有重疊，「目前看起來好像他是有前後的時間，跟19813在同一個餐廳用餐，但是現在還看不到那個時間的連結」，不過確實和案19665有時間的連結性，來源也相當清楚，因此改列為本土確診案例。（編輯：賴禹妡）
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