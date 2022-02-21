2中國境外移入「改判本土」！新北設計師、防疫旅館有關
台灣今（21）日新增4例本土病例，以及45例境外移入個案。不過，指揮中心也另外公布，有2例境外移入「改判本土」，其中1例與新北市設計師用餐的餐廳有關，另1例則和新北市防疫旅館有關，研判遭到隔壁的印度返台個案傳染。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 14:50:27
據指揮中心昨日公布的資料顯示，北投一名境外移入個案，由1/18從中國入境，於31天後採檢確診，其妻子也在今日被匡列採檢陽性（案20162）。指揮中心指出，經過疫調之後，發現兩人曾和新北設計師（案19665）都在2/9同時間、同間餐廳用餐，因此改判本土病例，歸類該群聚事件。
至於另外一例境外移入（案18874）則和新北市防疫旅館有關。指揮中心指出，該個案於1/15從中國入境，1/31確診，其基因定序結果與新北防疫旅館，住在隔壁房間的印度返台個案相同，研判為防疫旅館染疫。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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