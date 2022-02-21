砂石場群聚感染源頭找到了！羅一鈞：剩8條待釐清

指揮中心今（21）日宣布，國內新增4例本土個案，根據基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，在9條不明感染源當中，砂石場的源頭是在防疫旅館被高雄港相關群聚而相互感染，目前釐清完成，剩下8條不明感染源待釐清。媒體也問到，那3月疫情是否就會緩和？指揮官陳時中則稱，傳染鏈8條待釐清，現都在收斂中，現在對疫情態度是「戒慎不恐懼」。
編輯中心／綜合報導
2022-02-21 14:42:41
羅一鈞表示，先前跟大家提到，不明感染源有9條，分別是新北設計師、煉油廠、砂石場、加強版防疫旅館、日翊物流、跨縣市家庭群聚、樹林電子廠、汐止手搖飲、板橋家庭群聚，而砂石場群聚序列，源頭和高雄港群聚相關，是在防疫旅館內相互感染，現已經釐清完成，會從待釐清扣除，剩下8條案件將持續監測跟釐清。
媒體也問到，3月本土疫情是否會緩和或還有隱憂？陳時中則稱疫情雖在國外大幅降低，但以台灣目前數目來看「還是驚人高」，而每個國家還是有染疫高峰，以日本為例，昨天破10萬、香港6000多，都是很高的數目，因此還是要相對謹慎，國內目前有的8條不明傳播鏈線也都在收斂中，對疫情態度是「戒慎不恐懼」。（編輯：林莞茜）
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