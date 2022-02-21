中信女神私密照外流 網友竟扯「不穿短裙就不會被偷拍」
中信兄弟啦啦隊「PS女孩」短今（本名胡馨儀），以173公分，34D好身材被封「極品大隻馬」、「青筋女神」，她日前收到2020年在捷運站被偷拍裙底的畫面，親赴警局報案，並請大家停止轉發，怎料，竟有網友問她為何穿短裙、批她搏版面，對此，短今今（21日）發文回應。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-21 14:44:58｜2022-02-21 14:51:22
短今稍早在IG發黑底白字限時動態，寫下：「謝謝所有私訊關心、留言，我都有看到，謝謝這些小天使出現在我身邊，心中滿滿感謝。至於少部分人，覺得不穿短裙就不會發生這種事，我是為了紅才這樣做，我想這輩子你們都不會理解我的感受，我也懶得跟你們解釋。」
短今19日發文透露，有粉絲傳影片給她，內容是前年7月她在捷運站手扶梯被偷拍裙底的影像，雖然當時有穿安全褲，但拍攝者故意將鏡頭換了不同角度，假裝問路趁機拍她的正臉，事後在多個網站上散佈，短今坦言對人性失望，希望色狼和散布者能被繩之以法，並呼籲：「轉發影片對我是二次傷害，請停止轉發、散佈。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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