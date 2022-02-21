又添3間！累計14間防疫旅館感染　總計22例個案

中央流行疫情指揮中心今（21）日下午招開記者會時，宣布本土新增4例確診，另外也表示3件防疫旅館染疫的改判內容，包括案18874、案19340和案19530。這是自去年12月以來，目前總計14間防疫旅館有染疫足跡，其中有22例研判旅館相關染疫，並將20例境外改列本土。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 14:56:48
指揮官陳時中在記者會上表示，案18874原本以為是境外移入個案，因為定序結果與住隔壁房客相同，隔壁房間的旅客是由印度返台，案18874是從中國大陸返台，因此才會改判成本土確診。另外，案19340是礁溪案件，由美式飛鏢餐酒館匡列，期滿採檢Ct16，序列與住隔壁間點點補習班的個案剛好相同。
另外案19530是砂石場源頭，由中國大陸返台後住進防疫旅館，但是個案序列做不出來，Ct值32，因此進一步採用媽媽序列去比對防疫旅館，其中隔壁旅館住的是交通船司機家人，用相關個案比對，發現兩序列只有差一個位點，因此最後研判是在防疫旅館被感染。（編輯：陳珮瑜）
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