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確診者最新足跡曝　北投確診者曾到林口三井Outlet豬排店

▲新北市衛生局今（21）日公布確診者最新足跡。新北市長侯友宜。（圖／NOWnews資料照，記者陳志仁攝）
▲新北市衛生局今（21）日公布確診者最新足跡。新北市長侯友宜。（圖／NOWnews資料照，記者陳志仁攝）

編輯中心／綜合報導

2022-02-21 14:53:33｜2022-02-21 14:56:51

一名境外移入個案20028，在1月18日從中國大陸入境，以「7＋7」方案進行隔離，但卻在31天後採檢陽性，Ct值29。新北市衛生局今（21）日公布其最新足跡，他在2月17日14:30至15:30，曾到林口三井Outlet的日式豬排店內用餐。

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▲確診者案20028曾到新北林口三井Outlet用餐。（圖／新北市衛生局）
▲確診者案20028曾到新北林口三井Outlet用餐。（圖／新北市衛生局）
先前新北市衛生局公布，這名個案到在2月17日曾到過北投區陽明山臻愛樓以及鼎泰豐天母SOGO店；2月18日則到士林監理站，三處足跡皆已進行清消，並匡列2名同住家人居家隔離、所涉足跡風險對象92人居家隔離，採檢結果皆尚在檢驗中。

而根據最新疫調，他在2月17日14:30至15:30，曾到林口三井Outlet的日式豬排店內用餐，提醒民眾若有出入上述公共場域、餐飲場所等，務必落實戴口罩，實聯制、體溫量測、勤洗手、咳嗽禮節等個人防護工作，以降低感染風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

指揮中心指揮官陳時中也在今日表示，案20028經調查發現，足跡和案20162及案19665有重疊，因此改判為本土確診案例。 （編輯：林莞茜）

▲北市公布確診足跡，包括17日曾至北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO店，2月18日士林監理站。
▲北市公布確診足跡，他在2/17曾至北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO店，2/18到過士林監理站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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