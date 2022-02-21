高雄今+1　陳其邁提醒居隔時注意通風確保安全

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衛生局簡任技正潘炤穎指出，今確診個案案20165為案19817密切接觸者，即為中油大林煉油廠傳播鏈，其在2月15日匡列隔離，在第五天因病就醫確診。
潘炤穎表示，居家隔離與自主健康管理，是疫調過程中針對主要個案、也就是確診者的日常生活，不管在職場、同住家人或生活有接觸的對象，依據風險而定義的狀況。
潘炤穎指出，只要有拿下口罩、面對面一定時間以上，或者共同吃飯、共餐、共桌，在風險等級上會列為居家隔離對象；居家隔離對象在匡列中，不是能自由活動的，而是要入住檢疫所，或者特定的防疫旅館，或者符合高雄市一人一戶為原則的住家裡面。
潘炤穎也說，如果是選擇一人一戶，當然就不會有同住家人的接觸，萬一需要有主要照顧者的支持、陪伴，相關規範也會有所限制，比如分樓層、分房間，餐飲時盡量以拋棄式餐具，衣物、碗盤、垃圾不能隨意地收取。
潘炤穎也認為，自主健康管理是屬於同一場域內，認識或者接觸，但口罩等個人防護都齊全的狀況下，有相對風險或者是接觸者的接觸者，Omicron的傳播比較快、潛伏期較短，在疫情發生時，會直接匡列到第二圈，也就是接觸個案的接觸者的同住家人或密切接觸者，列為自助健康管理對象。
陳其邁呼籲市民施打疫苗，近日高市持續通知65歲以上長者施打第三劑疫苗。陳其邁說，根據研究，未施打疫苗者的感染率、住院率是已注射第三劑疫苗的3.6倍和23.0倍，此為完整接種者的2倍和5.3倍。如處於港區等高風險工作者都應接種第三劑疫苗。
陳其邁也認為，Omicron在全球各國都有輕症化、流感化等發展，目前居家隔離還是以一人一室為主，禁止跟同戶其他成員接觸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。