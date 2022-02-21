COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

監院邀國防部座談　關注共軍新戰機對空防影響

▲共軍殲20戰機。(圖／中國大陸國防部)
▲共軍殲20戰機。(圖／中國大陸國防部)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-21 15:30:29｜2022-02-21 15:31:39

兩岸軍力逐漸失衡，加上共機頻繁擾台，監察院日前邀請國防部官員至監察委員座談，其中多位監委關注共軍新一代戰機與直升機對我維持空防之影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據監察院發布新聞稿，17日監察院外交及國防委員會邀請國防部戰略規劃司司長李世強中將到院解析《110年度國防報告書》，以增進監察委員對於我國防政策及軍事戰略計畫之瞭解，並做為職權行使之參考。本次座談委員包括監察院長陳菊在內計有22位委員參加。

監察院表示，國防部戰略規劃司負責國防政策擬議、軍事合作交流、軍事戰略計畫作為及精進等工作，為該部國防政策與建軍規劃之重要單位。李司長曾任海軍168艦隊長、海軍艦隊指揮部參謀長及副指揮官、參謀本部作戰及計畫參謀次長室助理次長等要職，經歷完備。其擔任國防部戰略規劃司司長期間，對於《110年度國防報告書》著墨至深。

監委林郁容、葉宜津皆關心共軍第五代戰機殲20、通用直升機直20成軍對我空防之影響，另對於共機頻繁擾台，國軍是否加以嚴密監控以避免突發事件之發生

監委林文程委員關心國軍面對共軍第一波攻擊之承受及反擊能力；浦忠成關注我國與美、日、澳等印太區域重要夥伴國家軍事交流與合作之進展；召集人賴鼎銘提出我國近年軍事防衛構想之連貫性，以及國防部全民防衛動員署成立後，後備動員之最新進展。

殲20為中國成都飛機公司研發之隱形戰機，是繼F-22和F-35之後全球第三款進入量產的第五代戰鬥機，也是世界上首款擁有雙座型的雷達匿蹤戰鬥機。中國官媒央視在2017年証實殲20已量產服役，預計部署200架，其中在東海與台海對岸將部署150架。

殲20問世也促使日本與韓國向美採購F-35隱形戰機，但受限於渦扇10C(WS-10C)發動機的性能，殲20性能仍不如美軍F-22隱形戰機。

▲監察院長陳菊（右）與外交及國防委員會召集人賴鼎銘（左）出席座談會，聽取國防部戰略規劃司長李世強解析「110年度國防報告書」。(圖／監察院提供)
▲監察院長陳菊（右）與外交及國防委員會召集人賴鼎銘（左）出席座談會，聽取國防部戰略規劃司長李世強解析《110年度國防報告書》。(圖／監察院提供)

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀