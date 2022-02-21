監院邀國防部座談　關注共軍新戰機對空防影響

兩岸軍力逐漸失衡，加上共機頻繁擾台，監察院日前邀請國防部官員至監察委員座談，其中多位監委關注共軍新一代戰機與直升機對我維持空防之影響。
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監察院表示，國防部戰略規劃司負責國防政策擬議、軍事合作交流、軍事戰略計畫作為及精進等工作，為該部國防政策與建軍規劃之重要單位。李司長曾任海軍168艦隊長、海軍艦隊指揮部參謀長及副指揮官、參謀本部作戰及計畫參謀次長室助理次長等要職，經歷完備。其擔任國防部戰略規劃司司長期間，對於《110年度國防報告書》著墨至深。
監委林郁容、葉宜津皆關心共軍第五代戰機殲20、通用直升機直20成軍對我空防之影響，另對於共機頻繁擾台，國軍是否加以嚴密監控以避免突發事件之發生
監委林文程委員關心國軍面對共軍第一波攻擊之承受及反擊能力；浦忠成關注我國與美、日、澳等印太區域重要夥伴國家軍事交流與合作之進展；召集人賴鼎銘提出我國近年軍事防衛構想之連貫性，以及國防部全民防衛動員署成立後，後備動員之最新進展。
殲20為中國成都飛機公司研發之隱形戰機，是繼F-22和F-35之後全球第三款進入量產的第五代戰鬥機，也是世界上首款擁有雙座型的雷達匿蹤戰鬥機。中國官媒央視在2017年証實殲20已量產服役，預計部署200架，其中在東海與台海對岸將部署150架。
殲20問世也促使日本與韓國向美採購F-35隱形戰機，但受限於渦扇10C(WS-10C)發動機的性能，殲20性能仍不如美軍F-22隱形戰機。