高雄中油傳染鏈+1　居隔期間發病

高雄連續兩天疫情+0後，今天新增一例本土個案，是高雄中油傳染鏈案19817的接觸者，為案20165，是在居隔期間發病就醫確診，社區風險低，至於民眾不了解居家隔離及自主健康管理的差別，高雄市長陳其邁表示，主要在於感染風險高低差別，因此規定也不同，自主健康管理可以自由活動，但仍應儘量避免出入公共場所。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-21 15:11:57
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則指出，居家隔離是在確診者的生活、職場有互動的對象，根據接觸風險而定義，只要有拿下口罩、面對面一定時間以上，共餐、共桌，在風險等級就會列為居家隔離對象，就不是可以自由活動的，而是要入住集中檢疫所、特定的防疫旅館，或是一人一戶的住家裡進行隔離。
至於自主健康管理則屬於在場域中有認識接觸，個人防護裝備都有齊全的狀態之下，現在Omicron傳播風險下，速度快，因此匡列都會被匡至第二圈，即為接觸者的接觸者都會被列為自主健康管理的對象，民眾可以如常生活，但仍有一定的風險，民眾自己仍須特別小心，若是出現症狀，就要通知衛生主管機關進行安排。
陳其邁也呼籲市民應儘速施打疫苗，高雄市也持續通知65歲以上的民眾施打第三劑疫苗，陳其邁強調，根據研究，在Omicron盛行期間，未接種疫苗者的感染率和住院率為接種加強劑者的3.6倍和23倍，並為完整接種者的2倍和5.3倍，因此，高風險從業人為都應該施打第三劑加強針。