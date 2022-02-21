企業愛用大學生調查　龍華科大蟬聯私立科大榜首

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而龍華科大辦學績效獲推薦主要亮點為推出「訂單式就業學程」，依據企業需求客製化課程，以模組化課程設計，培育學生專業技能接軌職場，此外，學校類產線學習規劃，強化產學合作深度及學生自主學習，都能讓學生畢業後，企業可立即獲得專業人才，也因此龍華科大畢業生以量擠進國內半導體業前5名，人數超越台大。
龍華科大校長葛自祥表示，學校近年積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據學程等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長等務實作法，因此成績表現搶眼。也證明該校近年積極致力產學合作、提升創新研發能量、提升學子職場競爭力的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。
葛自祥指出，龍華科大成立全台大學中獨一無二的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，期盼透過類產業環境與業界同步的產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求。
同時校方也建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，以及經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場，目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，加速培育半導體人才。
葛自祥強調，面對全球化時代，龍華科大善用AI、雲端、建置龍華軟體雲虛擬學習平台等科技輔助教學，讓學子隨時學習不受限，希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，成為未來職場最夯人才。