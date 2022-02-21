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內幕／蓬佩奧來台！基金會邀訪淡化官方立場

▲美國前任國務卿蓬佩奧，去年就曾分享與我國駐美代表蕭美琴的合照，表態力挺台灣。（圖／翻攝自Twitter）
▲美國前任國務卿蓬佩奧，去年就曾分享與我國駐美代表蕭美琴的合照，表態力挺台灣。（圖／翻攝自Twitter）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-21 15:57:55

美國前總統川普（Donald Trump）任內大力挺台的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），受到遠景基金會邀請，將於3月訪台並晉見蔡英文總統。據了解，會以基金會模式是為了淡化官方色彩，而蓬佩奧抵台後，會有場公開活動闡述此行訪台的用意。

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蓬佩奧過去在任內力挺台灣，且在美國政界是抗中的代表人物，現在任職於智庫哈德遜研究所，而川普的副總統彭斯（Mike Pence）曾在到哈德遜發表對中政策演講，因此不論蓬佩奧或是哈德遜研究所，對台支持都非常明確。

蓬佩奧卸任後立刻被中國列為黑名單，因此深知中國干預其他國家政治、政策、輿論的做法，由於蓬佩奧是挺台重要人士，過去蔡政府就一直有接觸邀請，但礙於疫情以及蓬佩奧的個人行程安排，才決定今年3月來訪台灣。

其實去年4月初，台灣駐美代表蕭美琴就曾拜會過蓬佩奧，並當面提出邀請來訪台灣，而蔡政府與外交部向來政策，都會邀請美國朝野人士、重量級政治人物來台，因此蓬佩奧卸任後，就不斷邀約來訪台灣。

政黨人士透露，台灣透過不同管道接觸蓬佩奧，不過台在美有駐美代表，與蓬佩奧關係不錯，以駐美系統邀訪為主；但去年台灣疫情大爆發，控制後又遇到1218四大公投，擔憂會被模糊焦點，最後敲定今年3月，是蓬佩奧來訪最合適的時間。

政黨人士指出，蓬佩奧卸任後屬於在野黨，沒有官方的包袱，且台灣也以與政府相關的智庫「遠景基金會」邀請，同樣淡化官方身分。而邀請過程中沒有政治上的阻礙，來台後還會有場公開活動。

政黨人士表示，蓬佩奧來訪對台美關係更加分，雖然目前在美國屬於在野黨，但保持密切關係是一向的做法，且蓬佩奧更被傳出要投入美國總統大選，蔡英文保持與蓬佩奧友善的關係，勢必對雙方都有加分。

近期法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、英國首相強生（Boris Johnson）的談話，都提及中國企圖改變、破壞現狀，都相繼討論因應的作為，政黨人士說，台海受到國際社會重視，蓬佩奧訪問更是重要的代表性。

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