內幕／蓬佩奧來台！基金會邀訪淡化官方立場

我是廣告 請繼續往下閱讀
蓬佩奧卸任後立刻被中國列為黑名單，因此深知中國干預其他國家政治、政策、輿論的做法，由於蓬佩奧是挺台重要人士，過去蔡政府就一直有接觸邀請，但礙於疫情以及蓬佩奧的個人行程安排，才決定今年3月來訪台灣。
其實去年4月初，台灣駐美代表蕭美琴就曾拜會過蓬佩奧，並當面提出邀請來訪台灣，而蔡政府與外交部向來政策，都會邀請美國朝野人士、重量級政治人物來台，因此蓬佩奧卸任後，就不斷邀約來訪台灣。
政黨人士透露，台灣透過不同管道接觸蓬佩奧，不過台在美有駐美代表，與蓬佩奧關係不錯，以駐美系統邀訪為主；但去年台灣疫情大爆發，控制後又遇到1218四大公投，擔憂會被模糊焦點，最後敲定今年3月，是蓬佩奧來訪最合適的時間。
政黨人士指出，蓬佩奧卸任後屬於在野黨，沒有官方的包袱，且台灣也以與政府相關的智庫「遠景基金會」邀請，同樣淡化官方身分。而邀請過程中沒有政治上的阻礙，來台後還會有場公開活動。
政黨人士表示，蓬佩奧來訪對台美關係更加分，雖然目前在美國屬於在野黨，但保持密切關係是一向的做法，且蓬佩奧更被傳出要投入美國總統大選，蔡英文保持與蓬佩奧友善的關係，勢必對雙方都有加分。
近期法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、英國首相強生（Boris Johnson）的談話，都提及中國企圖改變、破壞現狀，都相繼討論因應的作為，政黨人士說，台海受到國際社會重視，蓬佩奧訪問更是重要的代表性。