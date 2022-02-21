HBL／收視再破紀錄！見證4強出爐 全台逾241萬人收看
110學年度高中籃球甲級聯賽再度由東森超視轉播，2月13日至2月20日女子組複賽、男子組準決賽從於新北市新莊體育館和板橋體育館完美落幕，男、女子組4強隊伍出爐，東森超視電視獨家轉播收視開紅盤，2/19(周六) 收視最高分眾高達1.08收看超視HBL賽事轉播，其中以15-24齡女性收看尤佳，收視率節節高升。。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-21 15:33:40
東森超視2/13-2/20共計轉播35場賽事，全台4歲以上約有241萬3千8百人收看轉播賽事，109學年度約有146萬人收看比賽，較去年成長近100萬人收看，其中週六（2/19）南山高中對戰能仁家商收視力壓群雄，分眾15-24F收視率達1.08，週六、日4歲以上收視率0.31，吸引全台約有95.5萬人收看，今年再破紀錄！ 成功吸引更多觀眾體驗高中籃球甲級聯賽的獨特魅力。
110學年度HBL男、女子組總決賽將於3月12日至3月13日登場，地點則將是台北小巨蛋，男子組4強戰將由光復對上泰山、南山交手能仁，勝者爭奪本屆冠軍，落敗球隊爭取季軍。女子組方面，北一女將碰頭永仁，衛冕軍淡商對決擁有「女籃怪物」張聿嵐在陣的陽明。