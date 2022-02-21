新北振興加倍奉還壓軸抽獎　加碼抽保時捷電動車

新北市政府今（21）日舉行舉行「新北加倍奉還第3波暨壓軸抽獎記者會」，新北市長侯友宜出席抽出最大獎－保時捷電動車幸運得主；侯友宜呼籲，還沒用完新北加倍券的民眾，請在活動截止日4月30日前盡快使用。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-21 15:31:10
侯友宜表示，去年疫情嚴峻，對底層經濟造成巨大影響，新北推出小面額的新北加倍券，希望達到振興庶民經濟的成果；一共發行5億5000萬面額，新北加倍券截至2月中旬，目前已核銷3億5000萬元，登錄發票抽獎，吸引近百萬人參加，累積登錄金額超過70億元。
經發局指出，電子支付儼然已成為消費趨勢，「數位加碼」活動一推出，因為民眾參與熱烈，活動提前於11月底結束，創造超過1億8000萬的消費金額；透過新北振興加倍奉還，推出許多加碼、促銷以及抽獎活動，除提升民眾消費的誘因，也有效引進錢潮，為業者帶來了可觀的商機。
經發局說，新北加倍奉還活動的壓軸最大獎，由侯友宜抽出價值369萬元的保時捷汽車，並與納智捷汽車代表、上波電動機車幸運得主曾同學，一起抽出旗艦款汽車及學生加碼獎項iPad等獎品；相關中獎的資訊，請前往加倍奉還的官方網站查詢，也會透過簡訊、E-Mail通知，請民眾多加留意。