賽珍珠基金會感恩會 黃珊珊鼓勵新住民家庭朝希望前進
《四方報》報導，財團法人台北市賽珍珠基金會於日前辦理2022「童心協力-以愛暖『新』感恩會」，感謝各界贊助賽珍珠扶助子女及其家庭圍爐餐費、助學紅包、助學服務經費，讓孩子們得以跨越疫情，繼續勤勉向學，臺北市政府黃珊珊副市長，同時也是兩名兒童的認養人，特別到場鼓勵在場的孩子與家庭朝希望前進，在臺北這座多元、友善的城市裡，找到屬於自己的臺北。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-21 15:38:14
財團法人台北市賽珍珠基金會自2006年起舉辦「童心協力-經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」為其扶助孩子籌募助學紅包、助學服務經費，今年因為疫情不便圍爐，所以基金會透過餐券讓新移民家庭可以選擇至連鎖餐廳內用或外帶，一樣感受溫馨圍爐氣氛。為感謝各界愛心捐助，特別舉辦 以愛暖「新」感恩會，也讓大家透過助學紅包、獎助學金的頒發，祝福孩子並見證他們的成長。
該會認養人黃珊珊副市長也特別到場表示臺北市是多元、友善的城市，所以應當對新移民及其子女有更多的關懷與愛，讓臺北充滿善良的力量，讓新移民及其子女在這裡找到屬於自己的臺北。而財團法人寶佳公益慈善基金會賴進祥董事長也代表該會捐贈福袋200份，並贊助200戶餐廳全額圍爐餐費，讓該會所有家庭可以安心過好年。活動中，也由全額贊助109學年度新住民子女獎助學的的亞太電信及其永續聯盟夥伴致贈孩子們獎助學金，肯定孩子們的進步，亞太電信行銷中心鄧美慧副總經理表示，因為疫情關係，新移民子女的學業多少有受到影響，亞太電信及其永續聯盟的夥伴，希望透過教育，傳遞正能量，幫助孩子更好的學習。
代表賽珍珠基金會扶助兒童致詞的品品（化名）則說：「每逢歲末年初，賽珍珠基金會都會辦聖誕聯歡會、新春圍爐等活動，讓我覺得世界都變得鮮豔、熱鬧起來，跟著期望新年的到來」。賽珍珠基金會尤英夫董事長表示，近年來臺灣新住民人數日趨增加，其子女的的教育問題逐漸成為大眾關注的議題。而賽珍珠基金會也會公開、透明、妥善、誠信地使用社會大眾捐助的愛心，與大家一起協助經濟弱勢新移民子女建立穩定的學習環境，使這群臺灣未來的棟樑得以安心成長茁壯。