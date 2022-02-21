林可彤力挺三寶媽李靚蕾 笑納老公豪宅「王力宏學著點」
名模林可彤、林又立的電商運動品牌創立4年，疫情期間業績翻倍，今（21）日2人出席新品派對，林可彤次子Aston 9個月大，身為二寶媽的她笑說在家扮黑臉，要求2個兒子刷牙、睡覺進度不能拖，老公反而比較有耐心，覺得小孩睡飽開心就好，「我跟老公爭執很多啊，他覺得我把事情排太多，回家情緒不好，他還要協助我，他的工作也不能專心，我們還沒找到平衡點。」老公之前興致勃勃約生第三胎，林可彤默認吃不消：「沒有第三胎了啦，第三胎就是品牌了。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-21 15:46:06｜2022-02-21 15:54:36
林可彤結婚初期動不動把離婚掛嘴邊，她說現在已經改了，2月剛過結婚5周年紀念日，林可彤感性跟老公說：「這5年來有優點有缺點，接下來請你再給我5年時間，看我可不可以表現更好一點。」談到先前留言為李靚蕾打氣，林可彤解釋：「我不認識當事人，就身為2個小孩的媽媽覺得很心疼而已。」她祝福李靚蕾可以爭取到錢跟小孩，「我老公連房子都登記我的名字，想說給我安全感，王先生學著點。」
林又立在林可彤婚禮上認識新加坡金融業男友「H先生」，因為疫情長達1年半沒見，在去年5月正式結束3年戀情，林又立說：「分手其實是他提的，應該說兩個人都有共識，只是看誰先講，遠距離戀愛痛苦久了就變平淡，沒有共同生活，話題很快結束。」林又立笑說自己向林志玲看齊，不僅凍卵9顆，還把1400個好朋友翻出來看一遍，希望裡面就藏著自己的「AKIRA」，至於擇偶條件，身高182公分的林又立不介意長短腳之戀，個性好笑、幽默最重要。
兩人創業有沒有吵過架？林可彤有次品牌要上募資平台，抽成比較高，她覺得太麻煩，嚷嚷著要退股，林又立告訴她：「妳不可以遇到困難就放棄。」還把這些事自己攬下來做，兩人分工越來越明確，林可彤說：「我是保守派，沒接觸新東西，又立就會說我來做就好，她喜歡做我不喜歡的事情，我就負責找KOL、交朋友，行銷這塊我比較有興趣。」