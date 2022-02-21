曾因為美抗中遭罵「漢奸」　余茂春為蓬佩奧台灣行牽線

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余茂春在中小學時曾經歷過文化大革命（1966年至1976年），但當時他並沒有參與這場政治狂熱，而是因共產黨暴力、胡亂的批鬥而顛倒，社會信任和公共道德被破壞，對於文革時期的回憶，讓余茂春厭惡激進的革命主義，並且對西方社會的中國共產黨擁護者感到不屑。1989年發生天安門事件，余茂春當時人已經在美國，但他也開始積極投入海外中國民主運動，協助部分當時流亡的中國民運人士。
美國前總統川普上台之後，余茂春在2017年進入川普政府，擔任川普政府反中大將蓬佩奧的中國政策規劃首席顧問。曾有美國媒體指出，川普政府對中戰略轉向，幕後重要推手之一便是余茂春。
先前余茂春曾表示，在川普政府上台之前，美國對中政策的幾個關鍵主張都是錯的，指出自1970年代美中建交之後，華府對於影響兩國關係方向的能力過分自信，但美國政治人物未能正確衡量北京政府的弱點和脆弱性，去採取相應合理的政策。且過去美國政府總是以北京當局反彈程度來衡量對中政策，並且將中共政權與中國人民混為一談。
而川普政府執政時期，重塑了美國對中政策，將中國視為美國最重要的戰略對手，余茂春認為，川普政府的對中政策「與時俱進」，為「原則性現實主義」（principled realism）。而余茂春也為川普政府抗中路線確立了基本方針，讓川普政府得以掌握與中國的雙邊關係，並修正基本原則，以及在經貿政策上與中國拉鋸，並升高對中國的政治、安全對抗，提供抗衡美國商界及親中陣營勢力的理論基礎。
余茂春在蓬佩奧身邊擔任對中政策顧問，因蓬佩奧反共形象鮮明，余茂春自然也與反共劃上等號，再加上美中關係日益緊張，引起許多中國網友不滿。前《環球時報》總編輯胡錫進先前曾表示，余茂春太早離開中國，那時候中國還太弱，年輕人和知識份子滿腦子西方崇拜，缺少後來逐漸形成的辨別力。也有評論指出，余茂春身為華裔，本應多促進中美友好，「但他反助紂為虐，充當美國政客的『狗頭軍師』和反華『急先鋒』。」據悉，余茂春不但被故鄉安徽余氏家族痛斥「漢奸」，甚至將其從族譜上剔除，母校永川中學也將他高考狀元名字從學校石碑上刮除。
不過余茂春的背景，反讓前美國外交官、空軍退役准將史達偉（David R. Stilwell）將其稱為是「國寶」，前白宮國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）則直言，在極權主義下成長的經驗使余茂春成為極權最有力的敵人之一。
在川普政府任期結束，蓬佩奧卸下國務卿職務之後，隨即以傑出會士身份（distinguished fellow）轉往華府智庫「哈德遜研究所」（The Hudson Institute）發展。余茂春也與蓬佩奧同進退，離開國務院之後，以高級研究員身份加入哈得遜研究所，並同時在胡佛研究所（Hoover Institution）擔任客座研究員。兩人在離開政府之後，仍持續出席對中相關活動，余茂春更成為蓬佩奧這趟訪台行程中的關鍵角。