好窘！李眉蓁聲援黃郁婷　黃偵琳：是滑冰選手，不是滑雪

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對此，黃偵琳指出，從來沒有「OO歸OO，政治歸政治」，甚至有時候連午餐吃什麼都是政治問題，因為對生活中無處不政治。黃偵琳認為，李眉蓁身為一個政治人物、一位民意代表，先不論最基本的政治素養都沒有，甚至要嘴之前功課也沒做好。要幫黃郁婷說話前，好歹了解一下人家是競速滑冰選手，不是滑雪選手，能不能拿起抄論文的精神，把資訊抄對抄滿再來發表言論，否則不過也只是在蹭黃郁婷事件罷了。
黃偵琳強調，在台灣的確每個人都有言論的自由，可以擁有獨立思考的權利，但在面對中共不斷打壓，台灣人的國家認同就是政治，黃郁婷，身為台灣選手，使用台灣資源成為台灣國手，代表台灣出征冬奧，所有表現、言行、舉止都代表台灣！
黃偵琳也說，一個運動選手於國際賽事上，和中國運動員互換球衣，並且在該國稱「在自己的主場」比賽，更何況是對台灣充滿侵略性、攻擊性的國家，黃郁婷連代表台灣出賽，但對台灣最基本的熱愛與尊重都沒有，不認同栽培妳的這片土地及人民，這叫台灣人如何支持？
黃偵琳更認為，李眉蓁既然也認為中共不斷威脅台灣，那更應該知道一個代表台灣出賽的選手，在國際賽事上公開替中國站台是一個多嚴重的事件！不過，也不意外啦，畢竟「中國」國民黨，怎麼會站在「台灣」立場思考？