228連假來場海洋之旅 夜宿海生館、魚你同行還能追極光
228連假即將到來，位於國境之南的「屏東海生館」推出特色活動，包含一生必須體驗一次的「夜宿海生館」；深入後場管制區内的「魚你同行」；以及全新打造的沉浸式劇場與光雕投影展示，可在此追尋世界盡頭才有的極光美景。
記者陳美嘉／屏東報導
2022-02-21 16:35:58
米其林指南推薦的「夜宿海生館」體驗活動，除實現民衆與海洋生物共眠的夢想外，更透過一系列的體驗，拉近民衆與未知海洋的距離，進而接觸海洋生物鮮為人知的一面。夜宿活動另與社區發展協會合作，推出季節限定「踏水巡田」，將帶領夜宿遊客深入當地社區，前往恆春的水源地「龍水」，聆聽水源與農民的故事並體驗採集龍水獨特的「牛杙仔蘿蔔」以及農家巡田水的行程，透過在地解說員了解恆春半島的人文風情。
而深受遊客大力推薦的「魚你同行」，今年度新增加台灣水域館後場供民眾參訪，透過淺顯易懂的解説導覽，近距離觀察惟有下潛至50米才能觀察到的奧秘與美麗，滿足民眾探索海洋的好奇心，還能近距離的觀察到較為少見的海龍科生物。
屏東海生館全新打造的沉浸式劇場與光雕投影展示，除帶領民眾認識極圈生態與南北極生物外，在此還能追尋到世界盡頭才有的極光美景。不妨趁著228連假為自己安排一場極光的逐夢之旅，「極境漫遊66.5度」現場滿額贈活動至2月28日止。