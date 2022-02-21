影／華興虐嬰案受害者增至5人　漏網施暴者到別家帶小孩

我是廣告 請繼續往下閱讀
該案起源於張姓家長發現女嬰身上多處瘀傷，因而提告，台中市社會局受理後只草率處理報案女嬰部份、公佈施暴者黃昀恩姓名、裁罰業者6萬元，罔顧其他嬰兒受虐事實。
時力公佈的監視器內容令社會各界憤怒，這些未滿8個月的嬰兒被關在儲藏室或丟在廚房地上、哭泣時遭巴頭、倒掛抓起，甚至嘴巴被塞布阻止啼哭。吳佩芸強調畫面僅是冰山一角，懷疑該案被大事化小有幕後黑手，要求「媽媽市長」盧秀燕重視。
盧秀燕當天下午公開道歉，強調「任何一個孩子都不該受到傷害」，她表示將儘快釐清真相、社會局下周一前調查清楚並提出報告。未來也會針對預防和嚴懲2端提出改進作為，強化台中市托育環境安全。
台中市社會局今（21日）公佈影片檢視結果，自去年1月27至2月9日10個工作天、507個小時的監視器畫面，黃昀恩不當對待張姓女嬰一案，去年已調查並裁罰，沒發現新事證；林姓托育員不當對待劉姓男童一案，社會局今年2月8日收到通報，已展開調查；另外新發現3名疑似受害嬰兒，林姓和簡姓托育人員涉嫌不當對待部分，社會局將儘速調查訪視，如確定違反《兒童及少年福利與權益保障法》，將依法裁處、加重裁罰托嬰中心。
社會局補充，除了被指控的行為，另發現托育人員有習慣性的不當行為，例如以棉被固定奶瓶餵食、手指推幼兒頭和下巴、用腳挪動幫寶椅等，雖然初步判斷未達違反《兒少權法》的程度，但對幼兒可能造成不良影響，社會局將結合法制局提供家屬法律扶助服務。
去年事發後，華興托嬰中心主動停業一年，其中一名施暴托育員轉到其他托嬰中心服務，社會局表示將立即通知業者，要求暫停該名托育員的工作、靜待調查。
社會局透過新聞稿表示，該案僅針對單一事件調查，沒有全面檢視監視器畫面，顯見調查過程和機構管理確有疏失。社會局長彭懷真、副局長陳仲良、家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹、時任兒少福利科長王麗馨，因未善盡督導之責自請處分，懲處報告併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組。