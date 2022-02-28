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有錢也不賣？建商發「限售令」有3原因　專家曝反轉時間

▲近期預售屋市場相當火熱，不過卻有供需不均的情形，追究原因與建商「限售令」有關。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期預售屋市場相當火熱，不過卻有供需不均的情形，追究原因與建商「限售令」有關。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-28 08:30:00

從去年至今國內房市火熱，不過今年1月北部預售推案卻反轉下滑，根據專家觀察，這與建商「限售令」有關！目前市場不僅議價空間較小，甚至傳出要加價才能買到好房。房產專家分析指出，會有此情況主要有3大因素，分別是市場過熱、成本高漲以及政策干擾，再加上過往第一季都是房市淡季，預計將在「329」檔期過後，推案量就會陸續恢復。

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近期國內建商紛紛發出「限售令」，甚至有「惜售」情形，全球居不動產情報室總監陳炳辰觀察，近期全球原物料上漲，再加上國內工班難找、工資上漲，建商在成本衡量下，傾向於將預售屋分階段出售；不過這樣情況大多出現在大型建商，畢竟要承受長時間的銷售成本，若沒有一定程度的資金能做調度，恐怕難以承受這樣的壓力。

《住展雜誌》研發長何世昌觀察，由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤；目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」；依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單週成交量因此難以放大。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛解釋，會有所謂限售令傳出，基本上有3大因素，首先是市場過熱，建商與代銷業者調整銷售節奏，期望在未來價格更好情況下售屋，以追求最大獲利；第二是成本方面，市場面臨通膨與物價壓力，再加上缺工缺料問題仍未解決，還有近期央行對土地貸款的限縮，種種因素讓成本暴增，建商深怕「賣了根本蓋不出來」，或是難以用原來成本來交屋，因此暫緩銷售。最後是政策因素，近期政府提出多項修法方向，都與控管預售市場有關，因此業者寧願等到市場氣候穩定後，再來推案與銷售，以避免未來面臨的違約困擾。

陳炳辰認為，目前房市就是「賣方市場」，市場上不僅沒有議價空間，甚至還可能要加價才買得到好房；因此對建商而言，除非有在實價登錄上造假、大賣「紅單」（「購屋買賣預約單或訂購單」）或是毀約不賣房等情形，否則它要惜售也是完全合乎市場法則，頂多就是要自行承擔貸款壓力而已。

至於此種情形會持續多久？大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，每年第一季適逢春節、228等連續假期，上班日較少，以往都被視為房市淡季，通常推案量等到「329檔期」過後，就會陸續復甦。

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