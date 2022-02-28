有錢也不賣？建商發「限售令」有3原因　專家曝反轉時間

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《住展雜誌》研發長何世昌觀察，由於房價續漲趨勢不變，部份建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤；目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」；依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單週成交量因此難以放大。
瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛解釋，會有所謂限售令傳出，基本上有3大因素，首先是市場過熱，建商與代銷業者調整銷售節奏，期望在未來價格更好情況下售屋，以追求最大獲利；第二是成本方面，市場面臨通膨與物價壓力，再加上缺工缺料問題仍未解決，還有近期央行對土地貸款的限縮，種種因素讓成本暴增，建商深怕「賣了根本蓋不出來」，或是難以用原來成本來交屋，因此暫緩銷售。最後是政策因素，近期政府提出多項修法方向，都與控管預售市場有關，因此業者寧願等到市場氣候穩定後，再來推案與銷售，以避免未來面臨的違約困擾。
陳炳辰認為，目前房市就是「賣方市場」，市場上不僅沒有議價空間，甚至還可能要加價才買得到好房；因此對建商而言，除非有在實價登錄上造假、大賣「紅單」（「購屋買賣預約單或訂購單」）或是毀約不賣房等情形，否則它要惜售也是完全合乎市場法則，頂多就是要自行承擔貸款壓力而已。
至於此種情形會持續多久？大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，每年第一季適逢春節、228等連續假期，上班日較少，以往都被視為房市淡季，通常推案量等到「329檔期」過後，就會陸續復甦。