泰國警方美女發言人爆紅！自曝曾來台灣留學

《四方報》報導，泰國皇家警察發言人帕塔菈（Patarasaya Rerkrut）去年8月在一場大型警方記者會中，因外型美麗受到泰國媒體和網友們的熱議。近期，有泰國媒體報導她的新聞，指出她不但精通英文及中文，更曾經獲得獎學金來台灣留學。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-21 17:05:08
根據泰國媒體《Coconuts Bangkok》報導，泰國皇家警察在去年曾舉辦大型記者會，當時帕塔菈坐在長官旁，雖然戴著口罩，但亮麗的外型和協助調整麥克風及握著手機的畫面引發泰國網友熱烈討論，想一睹這位美女發言人的真面目。後來網友查出，帕塔菈為泰國警校地72期學員，目前兼任調查員和皇家警察局發言人。
不過爆紅後卻帶給她不少負面影響，例如近期有網友不滿她曬出穿著白色連衣泳裝的照片，認為她的行為有失警察的「格調」。當事人知情後，直接在限時動態回應，強調自己拍攝這一系列照片原先是為了一場比賽，雖然最後因為許多原因放棄，但是這組照片同時也是她「挑戰刻板印象」的方式，她更強調穿著和工作的專業根本沒有關係。但無端捲入風波中，讓她心生疑慮，目前社群平台均改成私人帳號，並典藏或刪除所有文章，似乎仍受到不小的影響。