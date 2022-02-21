焦糖批學姊、楊寶楨歧視陳菊 柯文哲：也許他靠這個賺錢
民眾黨發言人楊寶楨與北市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩，在臉書上以「大菊為重」四個字，遭到網紅「焦糖」陳嘉行批評是在歧視監察院長陳菊一事，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今（21）日下午被問到該議題時，直言事情不需要無限上綱，並表示自己也知道焦糖就是要靠這種方式「也許賺錢或打知名度」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-21 17:09:41
焦糖20日晚間在臉書上PO出黃瀞瑩的粉專截圖，質疑黃瀞瑩與楊寶楨兩人在嘲諷監察院長陳菊的身材。今日上午也在臉書上PO文，質疑黃瀞瑩整篇文章在罵監察院長陳菊，自己在下面留言怎麼可能變成讚美？順著語意脈絡就是嘲笑陳菊的身材，不然下面留言怎麼會跟著嘲笑？PTT上還有柯粉因此被水桶。
對此楊寶楨今日上午接受媒體訪問時，直言「歧視院長身材的根本是焦糖本人」。「字面上意思，重主要是重要性，也可以衍生為地位的象徵，但他硬要牽扯到體重、重量，不就是焦糖本人在歧視陳菊院長？」楊寶楨強調，硬要把這話用到我們身上，亂帶風向、扭曲事實，真的是想太多，焦糖本人才應該向陳菊道歉。
而身兼台灣民眾黨主席的柯文哲表示，這種事情不需要無限上綱。「我也知道他們就是要靠這個，也許賺錢或打知名度。」柯文哲直言，在一個比較好的社會，基本上就是要大事化小、小事化無。「一直把小事變大事，無限上綱沒有必要。」柯文哲最後甚至引用陳時中的說明言「大可不必」。