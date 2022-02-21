草莓紅了！ 寶格推限定款「大人味草莓派對」吸客

又到草莓紅了季節！台中IG人氣打卡冰品店「寶格冰淇淋」，近期結合草莓與冰淇淋，推出大人味的草莓派對系列餐點，道道美得讓人捨不得動口。其中超人氣的「為熱戀乾杯」，使用特大啤酒杯裝滿顆顆鮮艷草莓，頂層再鋪以綿密香濃的冰朵蛋糕與特大球的手作草莓冰淇淋，讓草莓控光看就垂涎，直呼「凍不條」先嚐為快！





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▲草莓紅了！ 寶格冰淇淋結合草莓與冰淇淋推限定款「大人味草莓派對」道道美得讓人捨不得動口。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.21)

隱身在公正路巷弄中的「寶格冰淇淋」，儘管沒有顯目招牌，行家饕客依舊能聞香上門，那是因為寶格除了強調自然原料與純手工製冰淇淋，更不斷研發推出兼具味覺與視覺享受的冰淇淋餐點，讓人忍不住要前往朝聖。以今年草莓季為例，寶格獨家推出「大人味的草莓派對」，讓草莓控可以用草莓乾杯，大飽口福！





▲以紅酒杯特調的「粉紅泡泡飲」，是輕熟女的最愛，採用新鮮草莓果醬與微酸檸檬Ｑ凍，混搭一顆顆新鮮紅透草莓，滋味微甜中略有酸味，沒有酒精也能讓人沉醉！（圖／記者金武鳳攝，2022.2.21)

寶格冰淇淋推出的草莓派對限定款，有多款口味，包括以紅酒杯特調的「粉紅泡泡飲」，是輕熟女的最愛，採用新鮮草莓果醬與微酸檸檬Ｑ凍，混配一顆顆新鮮紅透草莓，微甜微酸如同果香醇厚的香檳，沒有酒精也能讓人沉醉！





最受矚目的莫過於「為熱戀乾杯」，高達30公分的特大啤酒杯，滿杯鮮甜草莓淋上草莓煉乳，配上綿密香濃的冰朵蛋糕與手作草莓冰淇淋，入口的濃郁香醇與果香融化，豐富口感就像熱戀少女，時而甜膩時而新奇，人氣超夯！而「花心Shot組」最過癮！一整排的Shot杯中，除了一顆顆又大又甜的草莓，還能一次吃到6種口味的手作冰淇淋，一份餐點就能滿足你三心二意口味！





▲「為熱戀乾杯」，使用特大啤酒杯裝滿顆顆鮮艷草莓，頂層再鋪以綿密香濃的冰朵蛋糕與特大球的手作草莓冰淇淋，讓草莓控光看就垂涎。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.21)

這一系列新鮮草莓與手作冰淇淋結合的創意餐點，讓草莓控直呼好拍又好吃！草莓控要把握嚐鮮期限，即日起至3月14日限定，趕快揪上情人、閨蜜、好友來場不一樣的草莓派對吧！



