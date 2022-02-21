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中常委選舉爆換票賄選　朱立倫：若屬實將祭最嚴格處分

▲針對國民黨中常委改選傳出換選、換票，國民黨主席朱立倫今（21）日表示，若經查屬實，將以考紀做最快速、最嚴格的處分。（圖／記者羅婉庭攝，2022.01.23）
▲針對國民黨中常委改選傳出換選、換票，國民黨主席朱立倫今（21）日表示，若經查屬實，將以考紀做最快速、最嚴格的處分。（圖／記者羅婉庭攝，2022.01.23）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-21 17:20:30｜2022-02-21 17:22:07

針對國民黨中常委改選傳出換選、換票，國民黨主席朱立倫今（21）日表示，若經查屬實，將以考紀做最快速、最嚴格的處分。

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國民黨中常委改選將於3月5日投票，近日卻盛傳有中央委員、中常委加入換票聯盟、賄選、送禮、招待旅遊等，引發爭議。中廣董事長趙少康、中央委員張亞中、史碩仁等人召開記者會喊話朱立倫改善、端正選風。

對此，朱立倫下午受訪表示，他已經請中央考紀會、組發會召開記者會做出嚴正宣示，絕對不容許有任何賄選及換票，任何讓國民黨聲譽受到破壞的黨員，將以考紀做最快速、最嚴格的處分。此外，朱立倫呼籲，所有的黨員或黨代表只要有任何證據，務必站出來檢舉，端正選風，讓社會看到國民黨改革的決心。

考紀會主委李貴敏也表示，針對近期外界的質疑，國民黨對於各項規範一定會嚴格執行，並公布檢舉專線、檢舉信箱。李貴敏指出，國民黨目前在野，沒有太多資源，每位參選的候選人都抱持承擔責任的態度，沒有任何利益可以取得，尤其國民黨在執政黨迫害之下，不管黨產或所謂附隨組織遭受迫害，全民都看在眼裡；且願意參選的黨員參於選時也都立下參選承諾，絕對不會從事任何請客、送禮、賄選或其他不正當的方式來競選。

李貴敏表示，針對外界質疑，國民黨會虛心接受，也會謹慎檢視，除了呼籲所有參選人應該自律外，也提醒黨員，國民黨處在非常險峻局勢，目前民眾需要強有力、監督政府的在野黨，任何參選行為皆會被民眾用放大鏡來看，她希望參選人遵守當初參選時立下的承諾，不要讓執政黨或其他人可以有見縫插針的理由。她說，「作為端正的參選人，國民黨作為正派政黨，不容許踩紅線的行為產生」。

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