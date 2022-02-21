名模林可彤扭轉疫情慘況 創業4年進軍海外「業績翻1倍」
名模林可彤、林又立今（21日）出席自創的電商運動品牌新品派對，兩人合夥4年，品牌越做越大，成功原因來自於她們分工明確，林可彤個性活潑，擅長操作行銷，林又立負責進修電商課程，勇於挑戰新嘗試，這四年來有沒有吵過架？她們說有次品牌要上募資平台，抽成比較高，林可彤覺得太麻煩，嚷嚷著要退股，林又立告訴她：「妳不可以遇到困難就放棄。」還把這些事自己攬下來做，林可彤說：「我是保守派，沒接觸新東西，又立就會說我來做就好，她喜歡做我不喜歡的事情，我就負責找KOL、交朋友，行銷這塊我比較有興趣。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-21 17:34:00｜2022-02-21 18:15:51
林可彤、林又立逆襲疫情慘況，在去年5月到7月升三級警戒期間，銷售量翻倍成長，林可彤說：「因為大家不能出門，一直想買運動產品。」尤其是明星商品單肩背心，設計很受顧客喜歡，順利打開海外市場，除了本來大陸、香港、台灣、新加坡、馬來西亞業績穩定，她們的訂單又多了歐美、日本、澳洲等地區。
林可彤去年5月卸貨第二個兒子Aston，她在懷孕期間穿著自家運動褲，一路穿到胎兒9個月大，產後也穿上加強收腹效果的機能褲，維持身形毫不馬虎，如何兼顧公司和「一打二」的家庭生活？林可彤笑說：「我的另一半又立很衝，我要好好顧生意，又要帶小孩，壓力太大，所以很認真做瑜伽，修身加修心。」