房市／買天龍國門牌！這6路段有「破盤價」 3類人最適合
北市地政局統計2021年實價登錄資料，全市中古屋交易前40名熱門路段中，部分路段房價低於全區行情，如內湖區康樂街、橫跨南港及信義區的福德街、信義區吳興街、文山區興隆路三段等。這些路段的共同特色是距離市中心較遠，但生活機能或居住環境尚佳。房市專家建議，首購、需要較大空間的換屋族、想要北市門牌這三種類型買方，若預算又相對有限，可從這些路段找房。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-22 08:00:00
實價登錄顯示，去年台北市12行政區屋齡5年以上中古屋均價，以北投區47.18萬最親民，大安區88.75萬最貴；對照全市前40名交易熱門路段，計有文山區興隆路三段（均價39萬）、福興路（均價45萬）、內湖區康樂街（均價47萬）、南港區福德街（均價53萬）、中山區錦州街（均價54萬）、信義區吳興街（均價59萬）等多條路段，平均單價低於區域行情，堪稱各行政區之「破盤價格」。地政局分析，這些路段共同條件都是距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，故仍能受到購屋者青睞，躋身熱門交易路段。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，房價低於全區行情的路段，通常地理位置都在區域的外圍、屋齡也偏舊，要走到捷運站等大眾運輸工具也比較遠。雖然如此，預算有限的三類買方，包括首購族、需要較大室內空間的換屋族、想購入台北市門牌者，不妨從這些房價相對親民的路段下手。
信義房屋東湖樂活店店長呂偉駿表示，康樂街發展早，雖機能成熟，擁有捷運、公車、哈拉影城，步行也可以走到大湖公園，唯市容偏舊，且位於雙北交界，房價相對全內湖區來得低，公寓均價40至48萬，越往外走甚至可找到3字頭物件，屋齡20年以上華廈均價則落在53至60萬、20年內華廈則約60至75萬；因此，不乏衝著北市的學區、門牌、捷運等優勢而來的汐止客，也多內科、南軟、汐止科學園區的工作族群，因地利之便及預算考量而買進。
信義房屋萬芳捷運店店長林佳穎則表示，興隆路三段、近海巡署一帶，雖房屋座落陡坡，部分屋況較差，但因此房價親民，加之供給量大、室內格局佳，成為交易熱門路段；福興路則是鄰近福地，唯近年來年輕買方已較不在意，且區段環境清幽、有國中小學區，商圈自成一格，1200至1300萬左右的公寓可吸引首購族，也有2000多萬的新古大樓，可吸引換屋族群。