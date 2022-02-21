一日北高活動用體育局補助？柯文哲：我只是報名參加活動
台北市長柯文哲27日清晨，即將騎乘自行車進行「一日北高」行程。不過議員爆料，今年一日北高，還是有北市府體育局50萬元的活動補助案，其核可成效目標是推廣自行車，不是推銷民眾黨。目前顯然違背預期成效，實質淪為民眾黨造勢活動。對此柯文哲今（21）日回應，每年體育局都會補助各個單項運動協會的相關活動項目，並強調自己只是去報名自行車協會的活動，「結果協會受池魚之殃也是很奇怪」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-21 17:51:05
無黨籍台北市議員林穎孟指出，今年一日北高，還是有北市府體育局50萬元的活動補助案，其核可成效目標是推廣自行車，不是推銷民眾黨。目前顯然違背預期成效，實質淪為民眾黨造勢活動。林穎孟強調，市府公帑不應該被濫用，一日北高既然淪為柯主席政黨造勢活動，體育局應立即撤銷「2022北高挑戰行50萬元補助案」。
對此柯文哲今日回應，表示體育局每年都會補助每個運動協會的相關活動，一整年則有720萬的預算，是體育局很正常地對體育活動補助。「我個人因為很喜歡騎腳踏車，人家有辦活動，我就去報名，就這麼簡單而已。」柯文哲說，這件事情老實說對自行車協會來說，根本就變成池魚之殃，「不需要變成說柯文哲去參加什麼活動，就是不好的活動，就變成無限上綱了。」