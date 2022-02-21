NBA／捐出逾10萬美金做公益 柯瑞享受被騎士球迷噓爆
在克里夫蘭騎士球迷面前搶走3座總冠軍的勇士神射手Stephen Curry(柯瑞)，今(21)日隨NBA全明星賽來到克城，免不了被全場噓聲伺候，不過他依舊展現招牌神射本領，締造單場16記三分球記錄，賽後他表示很享受噓聲。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-21 17:55:22
Curry今天出賽36分鐘，三分球27投16中，締造明星賽史上單場新高，且轟下50分拿到生涯首座明星賽MVP獎盃，「這是我絕對想體驗的事情，一旦我找到手感，我就知道我想要趁勢打出好表現。」
至於賽前介紹球員出場時，和為克城帶來首座NBA總冠軍的「詹皇」LeBron James受到熱烈歡迎相比，阻礙克城奪冠的Curry被全場噓聲招呼，儘管他今天屬於「詹皇隊」。
Curry一點都不難過，反倒很享受被克城球迷噓爆，「噓人需要很多能量，所以你一定是非常在乎才會這麼做。」展現氣度，也顯示他在克城完成了許多豐功偉業才讓騎士球迷恨得牙癢癢。
雖然從克城球迷手中帶走冠軍，但Curry今年明星賽也回饋當地，根據他賽前制定的捐款計畫，因為他超狂表現，將捐出10萬8千美元(約新台幣300萬)做公益，幫助克里夫蘭當地學區的建設。