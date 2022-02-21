巷仔內／侯家軍新北學姊參戰　民進黨還需婦女保障？

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政壇人士認為，英系新北的操盤手以「在當地選立委落敗後，不能在該區選議員，這是民進黨的傳統」為由，質疑正國會張銘祐參選的正當性；試問將爭取新北市議員第1選區黨內提名的蘇系前立委呂孫綾，是否也該退出初選的行列？若「淡水蔡依林」呂孫綾可參選，為何張銘祐不行？豈不就是「雙標」，抑或一石二鳥！
政壇人士說，至於黨政要角以六都中不只新北市有議員提名的婦女保障名額，台中市甚至有部分選區還是正國會掌門人林佳龍力主要有婦女保障的名額；其實該黨政要角所指的應該是台中市議員第2選區，台中市黨部2018年時附帶決議，他黨若只僅提名1位女性參選，授權中常委視情況徵召1位女性。
熟悉黨務運作的人士表示，民進黨新北市黨部8日召開的選對會議中，蘇系出席的督導在討論提名的過程中，以國民黨恐運作僅1位女性參選為由，強勢主導第9選區的市議員一定得提名1男1女，藉由制度讓知名度不足的英系立委羅致政的特助黃琳跳過初選，直接取得民進黨市議員提名的門票。
熟悉黨務運作的人士質疑，國民黨除現任的女議員陳儀君爭取連任外，包括侯家軍的蔡畹鎣、洪秀柱子弟兵李珮媜2位女將，也宣布角逐年底市議員的選舉；面對藍營尋求4連霸的陳儀君、高知名度的「新北學姊」蔡畹鎣、洪秀柱與基層黨工力挺的李珮媜，綠營是否該執意推黃琳參選，恐需要再三思。
政壇人士分析，從台北縣第15、16屆的縣議員選舉，到升格後的新北市第1、第2屆，及本屆的市議員選舉，長達20年來，新北市議員第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）尚未有因婦女保障而當選的例子；民進黨若無法跳脫派系或個人的恩怨、利益，不僅無法讓當選席次極大化，也有違社會觀感。