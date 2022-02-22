DJ嚴選年度十大專輯　盧廣仲、韋禮安、蔡健雅、黃宣上榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
Karencici《99%Angel》
「早安DJ」Michelle形容，《99% Angel》這張專輯，無論是天使還是惡魔，都無法逃離她的音樂魔力。Michelle聽完Karencici 在2018年發行的個人首張專輯《SHA YAN》之後，就一直很喜歡她鮮明獨特的聲線，經過三年時間的等待，終於聽到她的第二張創作專輯《99% Angel》，幾乎是一路帶著微笑聽完整張專輯，心裡想著只有Karencici可以超越Karencici，果然沒讓人失望！
《99% Angel》以「愛情」為主軸，大部份詞曲由Karencici親自創作，運用Pop、R&B、Hip-Hop、Indie Pop...等不同音樂元素串聯起11首作品，透過本身的角度定義什麼是《99% Angel》。其中收錄了有復古節奏的《Do Do Do》、天使惡魔雙面風格的時尚舞曲《99% Angel》、熱戀期少女情懷的《Be in Love》，還有致敬偶像劇《流星花園》帶有迷妹心情的《花園裡的流星雨》、戳中都會女性寂寞心情的《NOBODY LUVS U :(》，每首作品都能感受到Karencici用心訴說的故事。
獲得年度十大專輯的Karencici表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾支持，想讓大家在這張專輯看到她的成長與改變，專輯概念以天使跟惡魔的光明與黑暗面呈現，並在歌曲中從女性角度出發，製作出來的成果很完整，希望大家可以跟她有所共鳴，一起當個99%Angel。
YELLOW黃宣《BEANSTALK》
「賴床DJ」Phoenix表示，這張《BEANSTALK》在茫茫「歌」海中刷出滿滿的存在感，就跟人高馬大又頂個大光頭的YELLOW黃宣一樣，高調、張狂又魅力十足。黃宣化身為《傑克與魔豆》故事裡的角色，帶領聽者攀向連他自己都一無所知的音樂境界。
歌詞氛圍延續他一貫強烈的戲劇張力，聽覺在世故的編曲下反倒柔和不少，彷彿《浮世擊》裡的妖豔牛仔ROSE WAYNE，總算覓得屬於他的歸屬感。聽完了市場上那麼多引人熱唱的華語專輯，《BEANSTALK》就好像隔壁班那個傳說中百米跑12秒的男同學，每次經過就是會忍不住多瞄他一眼。
獲得年度十大專輯的Yellow黃宣表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾支持，去年《浮世擊》也獲得2020年度十大專輯，想把這份喜悅分享給歌迷們，歡迎大家一起聆聽《BEANSTALK》這張專輯，就像搭乘了一艘奇幻海盜船，展開冒險旅程，去找尋屬於自己的夢想，最終一定會抵達自己的心之所向。
icyball冰球樂團《我好斯文》
「午茶DJ」SoWhat提到，icyball冰球樂團從學生時期玩音樂至今，成軍已經邁入第九年，早在2016年發行第一張EP《白日夢》時就已經抓住許多DJ的耳朵。可惜隔年發行首張專輯《Share Your Love》後，歷經團員當兵、各自發展音樂事業，三年沒有他們的消息，直到2020年底一首《在2103公里之間》單曲悄悄上架，才得知他們終於回歸。
接著，趕在2021年結束前推出第二張專輯《我好斯文》，延續大家對他們所熟悉的Disco和Funk外，還多了和Limi合作的另類R&B《搖啊搖》、帶著90年初流行音樂的《Brave Heart》和充滿New Jack Swing曲風的《小可愛》，而這些復古元素在他們的MV和造型中同樣也可以看到。有趣的是，如果你再仔細研究這張專輯設計和歌詞內容，你會發現，他們將男生們平時做的、腦中想的、不敢說的，全都巧妙地融入在他們的歌曲裡。
獲得年度十大專輯的冰球樂團icyball表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾支持，《我好斯文》這張專輯是在反諷社會化這件事情，社會教大眾隱藏慾望，披上斯文的外衣，但其實慾望不會消失，因為我們都是動物。專輯收錄了十首斯文歌曲，有好聽的斯文情歌，也有斯文的動感舞曲，也有隱藏在斯文背後不為人知的小祕密，你永遠都找不到證據跟答案。
李權哲《愛情一陣風》
「HEY! MISS DJ」elsa表示，聽著專輯中的《迪斯可可九》，有種李權哲是位瘋狂煉丹師，在幫動畫《可可夜總會》調出各種配樂藥方的興奮感，他嘴裡嘟噥什麼不重要，大概是咒語吧，也可能只是牙牙學語，和旋律攪拌出的化學反應就是奇妙的丹藥。
看似緩慢軟爛的李權哲，在第二張專輯《愛情一陣風》裡，無論在復古配器音色的掌握，或是比素人更隨性的唱法上，每每以脫韁野馬的不羈姿態，將聽者居於舒適圈的習慣掙脫，跑出宛如騎上汗血寶馬帥氣馳騁的驚嘆。一聽不習慣，聽久會喜愛，就像現在你最抛不掉的那個小怪癖一樣。
獲得年度十大專輯的李權哲表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾朋友支持，這張專輯是趟非常瘋狂的旅程，展現了他很多不一樣的面貌，真的要感謝喜歡這張專輯及有購買專輯的歌迷們，給了他很大的鼓勵跟肯定。
馬念先《Mama Jeans and Daddy Shoes》
「宜蘭LOVE DJ」宥鈞稱呼馬念先是華語樂壇的「浪漫大師」，總能以鬆軟節奏搭配幽默字句，創造屬於他的音樂世界，更是當今Chill樂風浪潮的領頭羊代表。等待多年，終於迎來首張個人專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》，再次展現擅長的Funk、Disco、R&B節奏，同時不忘融入個人色彩，彷彿多少還能嗅到當年糯米糰時期的輕狂。
曾在YouTube創下百萬人次點擊的《台北紐約》，錄音室版本除了重回歌曲悸動，在這段無法飛出國的日子裡，或許還能靠一首歌，找回熟悉的時差溫度。向Prince王子致敬的《寶貝好壞》，緬懷過往個人音樂青春外，也以詼諧口吻諷刺感情裡的備胎。瀰漫90年代氛圍的《愛我請保持沉默》與獻給賈柏斯的《蘋果人民共和國》都是馬念先獨到的幽默音樂哲學。
獲得年度十大專輯的馬念先表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾朋友支持，出道好多年，這是他首張發行的個人專輯，很開心也很榮幸入選了年度十大專輯，裡面的歌曲值得繼續玩味，每次聽都有不同領悟跟體驗，希望大家繼續支持好音樂！
韋禮安《I'm More Sober When I'm Drunk》
「耐玩DJ」Bryan表示，韋禮安用一整張的英文專輯，說出不同的傷心故事。從憤怒到自憐再到一笑置之的各種療傷過程，反而在全英文的創作，打破過往中文創作的邏輯，讓人聽到之前從沒感受過的韋禮安。「不同的語言，不同的創作邏輯，卻帶出令我欽佩的音樂感動」。
獲得年度十大專輯的韋禮安表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾朋友支持，非常感動且驚喜，因為這是第一次有全英文的音樂作品入選年度十大專輯，其實在發行前很緊張大家對這張專輯的想法，但很高興歌迷至今給的迴響都很棒，很感動，再次謝謝各位的喜愛與照顧，會繼續創作好音樂給大家。
魚丁糸《池堂怪談》
「高屏LOVE DJ」Alan表示，終於盼到這組很資深的樂團以「魚丁糸」重新出發了！這張專輯貫穿了搖滾、民謠、電氣之外，還附加了趣味、華麗跟怪誕元素在其中！而且重點是，你會想一首接一首，聽看看他們能變出什麼樣的把戲出來，真的越聽越驚喜！另外，在聽覺上還可以得到另一種歡樂的享受，因為很做自己的他們，把音效、合音編的怪怪的，但聽起來卻爽爽的！
人生總是會經歷過一些風風雨雨，但重新沉澱後，也許可以清楚知道自己的本質是什麼，可能怪一點？可能常有不爽的情緒？或是想大聲的說出我恨你？推薦聽眾來服用這張專輯，跟著一起哼哼叫叫，用力的把負面情緒全部宣洩出來，讓聽覺神經來場冒險旅程吧！
蔡健雅《DEPART》
「嗑音樂DJ」Eva表示，她熟悉的Tanya回來了！脫離前幾張專輯的合成器流行風格，Tanya在《DEPART》回到了原點，用她最拿手的木吉他，彈出簡單卻牽引著全世界脈動的音符。
瞬息萬變的生活，我們多了時間與自己相處，學會接納疫情帶來的改變，而Tanya也在這段時間回歸到自我獨處的平靜，並開啟了音樂旅程。整張專輯全權負責編曲和所有的錄音，看似孤單製作，卻注入眾多音樂人的愛，像是歌手阿雲嘎、香頌歌手Carla Bruni以及與多位優秀作詞人、配樂家及保加利亞交響樂團等，這些合作豐富了整張專輯的色彩。
近幾年Tanya不僅熱衷於甜點、烘焙、植栽，現在也開始往編織界邁進，斜槓的人生是對生活的態度，而Tanya的作品，聽似簡單悠然，卻能帶給你遼闊的視野，就讓我們沉浸在慢活與平靜的音符中，盡情的出走！
獲得年度十大專輯的蔡健雅表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾支持，這張專輯因疫情爆發而開始出發，每個人都要跟世界隔離，她在跟世界沒有接觸的自我空間裡，嘗試自己是否還能進行創作，甚至完成一張音樂作品，這是一項巨大挑戰，最後她將一切複雜變成簡單，用一把吉他訴說內心故事。
盧廣仲《勵志論》
「點播特區DJ」小米表示，三金小隊長盧廣仲睽違了五年，帶來了一張堪稱補血的大作《勵志論》。風光伴隨著奚落，肯定伴隨著指教，不好說的苦，盧廣仲最懂。在專輯中，小隊長第一次將內心傷口掀開，示範包紮方式，純粹且深刻地用音樂表達他屢仆屢起的勵志哲學。
第一次擔任製作人的盧廣仲在專輯中有很多新的嘗試，嘗試了在衣櫥裡錄vocal、在和聲上分飾多角，嘗試了不同以往的音樂類型，包括了Disco、Lofi Chill-Hop、Dancehall、Bassa Nova等，也揣摩了新的演唱方式。充滿力量的盧氏勵志曲，要給在人生高峰與低谷間踽踽獨行的你，一個溫暖的陪伴，當你被殺很大時，讓小隊長幫你迅速補血！
獲得年度十大專輯的盧廣仲表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾朋友支持，《勵志論》專輯的管樂樂器都是邀請國外樂手錄製，期望有一天，他專輯裡面的管樂都是自己吹奏的！也有可能辦不到，但就是要立志才會勵志，這就是人生！
魏如萱《HAVE A NICE :DAY！》
「Free DJ」Umi醬表示，去年一整年全世界都籠罩在疫情的陰霾下，多虧有魏如萱這張充滿療癒力的《HAVE A NICE :DAY！》陪伴著大家！
從開場的《奶奶》、跟韓國女歌手鮮于貞娥合作《賣花的人》，到最後一首《很小很小》，魏如萱用她招牌的輕聲呢喃，唱出身邊經常被忽略的微小日常；和新銳饒舌廠牌影子計劃合作《我的菜》，超chill曲風也讓人很難不喜歡！很佩服金曲歌后魏如萱，在多重身分下，仍然不設限、勇於嘗試的態度，就像「變形金剛」一樣的無所不能！
獲得年度十大專輯的魏如萱表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾朋友支持，太開心了！祝福大家都可以每天都好好的，每天都很幸運！她的小小心願就是今年的hito流行音樂獎頒獎典禮可以再次順利重啟，她很想站到舞台上唱歌給每晚陪伴她節目的聽眾粉絲們聽！
備註：評選標準為2021.01.01~2021.12.31於台灣授權、代理發行之實體或數位音樂專輯。此外，華人歌手演唱之各語種音樂專輯及非華人歌手演唱之華語專輯，皆在評選範圍內。（編輯：楊穎軒）