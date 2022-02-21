最新衛星照片曝光！俄軍展開新部署 距離烏克蘭僅15公里
俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張，美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）再度釋出最新衛星照片，顯示出俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境有新一輪部署，距離烏克蘭北方僅15公里。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-21 17:53:36｜2022-02-21 17:54:46
綜合外媒報導，馬薩爾科技近幾週以來持續透過衛星照片追蹤俄羅斯軍隊集結的情況，20日馬薩爾透過聲明表示，衛星照片顯示，俄羅斯軍隊的「裝甲裝備和部隊」從原本軍事基地出發，進入距離烏俄邊境約14.5公里到30.5公里處，在烏克蘭接壤的邊境進行「新的部署」。
從最新的影像中可以看見車輛行進的軌跡穿過被白雪覆蓋的田野，附近還能看見幾座建築物。
馬薩爾科技針對20日和13日所拍到的衛星照片進行分析，指出俄羅斯部隊和裝備在俄羅斯西南部3個地點附近移動。在索洛提地區（Soloti）可以見到廣泛分佈的車輛行進軌跡和裝甲設備車隊，顯示出作戰部隊和支援已經出動。
另外在鄰近瓦魯伊基（Valuyki）以東一帶，也能看見部分設備部署完成，而這裡距離烏克蘭北方邊境僅約15公里。貝爾哥羅德（Belgorod）西北方也能發現新的野戰部署，多數裝備和部隊已經在森林地區就定位，其餘則進駐農地或工業區。
馬薩爾科技新聞局高層主管伍德（Stephen Wood）表示，從雪和行進軌跡來看，這些部署行動似乎是在最近發生的，「在我看來，這顯示出俄羅斯軍隊準備狀態有所提升。」