連日低溫急凍 南市社會局為街友量測血壓提供熱食避寒

中央氣象局於20日發布低溫特報，台南市政府社會局於17日起已啟動低溫關懷服務，提供熱食、禦寒物資如睡袋、暖暖包、手套、毛襪、領圍等給街友，擔心因氣溫驟變，街友多有三高問題，血壓容易上升。今(21)日南市府社會局及慈聯基金會社工員協助量測血壓，並發送熱食，並提醒街友若身體不適應迅速求醫，社會局也已備好收容中心10床，平價旅館40床，隨時提供街友入住。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示，雖然南部溫度不如北部低溫，但連日下雨，體感溫度低，對於三高及有心血管疾病患者特別有風險。為了協助街友抵禦寒流來襲，避免因氣溫變化而產生意外，台南市社會局及慈聯基金會加強關懷服務，特別為街友量測體溫及血壓，提醒街友們要注意保暖，留意自己的身體狀況，如果出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸困難等症狀，應該要立即就醫。社會局亦積極勸導街友入住街友中心避寒，並發放防疫物資，同時也呼籲社會大眾，若看到有疑似身體不適須立即協助之民眾，發揮雞婆精神，立即撥打 1999 市民專線通報。

▲南市社會局為街友量測體溫及血壓，提醒街友們要注意保暖（圖／台南市政府提供）