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移工申請永居門檻太高！黃姿華：看護移工難以受惠

▲勞動部推出「移工留才久用方案」，盼吸引移工人才留台。（圖／報系資料照）
▲勞動部推出「移工留才久用方案」，盼吸引移工人才留台。（圖／報系資料照）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-21 18:04:24

《四方報》報導，勞動部近期推出「移工留才久用方案」，祭出看護工與產業移工申請轉換為中階技術人力及永久居留的薪資與技術門檻，引發各界討論。桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華向《四方報》表示，這項留才方案訂定的門檻對看護工而言太高，雇主申請動機不足，呼籲勞動部從源頭改善看護工勞動條件，才是解決缺工根本之道。

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根據這項留才方案，機構看護每月經常性薪資應達到2.9萬元以上，家庭看護每月薪資應達到2.4萬元以上，且通過我國語文能力測驗並接受20小時教育訓練課程，在台工作滿6年後，雇主始可幫移工申請轉換為中階技術人力。轉換後再工作5年，移工薪資達到5萬500元或通過乙級證照，即可申請永久居留。

黃姿華指出，外籍看護目前基本薪資停留在1.7萬，雇主要幫移工申請就等於要實質加薪到2.4萬，只是通過語言訓練，是否足以讓雇主願意多掏7000元是存疑的。另一個問題是，移工聘僱契約是3年一聘，成為中階技術人力後還是要面臨期滿續聘或轉換雇主的問題，若無法順利找到新工作，仍將面臨期滿返國。

黃姿華說，就算移工轉換為中階技術人力，若面臨被照顧者往生的情況，也不一定能再找到新雇主願意繼續用中階技術人力的薪資去續聘他。「在勞動條件、基本工資不提升的情況下，政府還是政策性鼓勵雇主去聘雇更廉價的移工；除非是雇主已經跟看護工長期合作、培養出感情，不然雇主申請的動機太低」。

而站在移工的立場，這項方案兩段薪資門檻都很高，就算達到2.4萬、成功轉換為中階技術人力，之後要申請永居還要再達到5萬500元薪資門檻或通過乙級證照，這項薪資門檻對外籍看護來說根本不可能，且國內目前與看護相關的證照是照顧服務員單一級別證照，也不算是乙級證照，讓外籍看護難以受惠。她表示，工會的會員一開始聽到有「移工變移民」的政策時本來都相當期待，但得知門檻都不免覺得失望，因為不可能達標。

除了薪資門檻外，根據「移工留才久用方案」，社福類移工要申請中階技術人力，必須通過我國語文能力測驗，並完成20小時教育訓練課程。黃姿華指出，外籍看護勞動條件普遍低落，休假極少，很難有時間能進修學中文，且說中文能否作為檢視看護工專業與否的標準，也有爭議。接受教育訓練部分，在移工本就低薪、無法放假的情況下，要如何受訓、是否能以有薪公假方式處理，這部分「也需要相應的配套措施」。

黃姿華說，政府推出這項方案是要改善缺工，但缺工困境主要來自移工勞動條件低落、難與國際競爭的問題，勞動部用「專業化」來包裝中階技術人力方案，卻沒有去解決根本的勞動條件問題，讓她直言「不認為此方案會有效果」。她表示，這項政策目前看起來只有突破移工留台年限這點有實質意義，但勞工關心的是薪資待遇提升，建議勞動部還是要立法保障看護工勞動條件，才是留下人才的根本之道。

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