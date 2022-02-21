移工申請永居門檻太高！黃姿華：看護移工難以受惠

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黃姿華指出，外籍看護目前基本薪資停留在1.7萬，雇主要幫移工申請就等於要實質加薪到2.4萬，只是通過語言訓練，是否足以讓雇主願意多掏7000元是存疑的。另一個問題是，移工聘僱契約是3年一聘，成為中階技術人力後還是要面臨期滿續聘或轉換雇主的問題，若無法順利找到新工作，仍將面臨期滿返國。
黃姿華說，就算移工轉換為中階技術人力，若面臨被照顧者往生的情況，也不一定能再找到新雇主願意繼續用中階技術人力的薪資去續聘他。「在勞動條件、基本工資不提升的情況下，政府還是政策性鼓勵雇主去聘雇更廉價的移工；除非是雇主已經跟看護工長期合作、培養出感情，不然雇主申請的動機太低」。
而站在移工的立場，這項方案兩段薪資門檻都很高，就算達到2.4萬、成功轉換為中階技術人力，之後要申請永居還要再達到5萬500元薪資門檻或通過乙級證照，這項薪資門檻對外籍看護來說根本不可能，且國內目前與看護相關的證照是照顧服務員單一級別證照，也不算是乙級證照，讓外籍看護難以受惠。她表示，工會的會員一開始聽到有「移工變移民」的政策時本來都相當期待，但得知門檻都不免覺得失望，因為不可能達標。
除了薪資門檻外，根據「移工留才久用方案」，社福類移工要申請中階技術人力，必須通過我國語文能力測驗，並完成20小時教育訓練課程。黃姿華指出，外籍看護勞動條件普遍低落，休假極少，很難有時間能進修學中文，且說中文能否作為檢視看護工專業與否的標準，也有爭議。接受教育訓練部分，在移工本就低薪、無法放假的情況下，要如何受訓、是否能以有薪公假方式處理，這部分「也需要相應的配套措施」。
黃姿華說，政府推出這項方案是要改善缺工，但缺工困境主要來自移工勞動條件低落、難與國際競爭的問題，勞動部用「專業化」來包裝中階技術人力方案，卻沒有去解決根本的勞動條件問題，讓她直言「不認為此方案會有效果」。她表示，這項政策目前看起來只有突破移工留台年限這點有實質意義，但勞工關心的是薪資待遇提升，建議勞動部還是要立法保障看護工勞動條件，才是留下人才的根本之道。