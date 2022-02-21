COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

華興虐嬰案拖一年逼出真相　蔡其昌感慨中市府螺絲鬆

▲集體虐嬰案被揭發後，盧秀燕上週五帶領市府相關人員鞠躬道歉。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.02.21）
▲集體虐嬰案被揭發後，盧秀燕上週五帶領市府相關人員鞠躬道歉。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.02.21）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-21 18:10:16

台中市華興托嬰中心虐嬰案事發一年後，社會局最新調查報告出爐，受害嬰兒從1人增至5人、施暴者從1人變成3人。立法院副院長蔡其昌痛批台中市政府太離譜，「媽媽市長」別只會道歉、要趕快亡羊補牢讓家長安心。議會民進黨團也批評市府心態草率，根本是「別人家的小孩死不完」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南屯區華興托嬰中心去年爆發虐嬰事件，時力立委王婉諭和受害嬰兒家長上週五開記者會，指該案係集體施暴事件，要求市府重視真相。台中市社會局今公佈調查結果，該案從最初的1名托育員凌虐1名女嬰，升級到3名托育員施暴5名嬰兒。蔡其昌得知調查結果直呼「這實在太離譜了！盧市長與社會局螺絲真的鬆了！」

▲華興托嬰中心虐嬰案，哭鬧的孩子被關在儲藏室裡（紅圈處）。（資料畫面／時代力量台中市黨部提供，2022.02.21）
▲華興托嬰中心虐嬰案，哭鬧的孩子被關在儲藏室裡（紅圈處）。（資料畫面／時代力量台中市黨部提供，2022.02.21）
蔡其昌說，他身為三個孩子的爸爸，看到監視器畫面覺得很難忍受。他也質疑市府，如果家長沒持續追究跟關注這事，是否將輕易把案件作結，讓有問題的托育人員繼續從業，造成更多孩子與家長受害？

蔡其昌說：「號稱媽媽市長的盧市長，居然一而再、再而三讓這種事情發生，實在是很大的諷刺」。他希望盧秀燕遇到這些事，不要只會鞠躬道歉、說謝謝迴避問題，要趕快亡羊補牢，讓年輕人敢在台中生養小孩。

▲盧秀燕強調所有虐嬰共犯都將以《故意傷害罪》及《強制罪》移送法辦。（資料畫面／台中市政府提供，2022.02.21）
▲盧秀燕強調所有虐嬰共犯都將以《故意傷害罪》及《強制罪》移送法辦。（資料畫面／台中市政府提供，2022.02.21）
針對虐嬰事件調查結果，臺中市議會民進黨黨團以「無比震驚」形容，認為社會局不是怠忽職守就是刻意袒護業者。總召江肇國質疑，盧市長說本案是「舊案發現新事證」，但這根本不是新事證，是應發現而未發現！

江肇國說，高達5名的受虐幼兒、3名的加害者，社會局早該調查清楚而非草率結案。幹事長周永鴻也認為這樣草率的心態，難道是「別人家的小孩死不完」？盧秀燕成天自稱媽媽市長，卻讓臺中市成為兒虐之都。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀