華興虐嬰案拖一年逼出真相　蔡其昌感慨中市府螺絲鬆

台中市華興托嬰中心虐嬰案事發一年後，社會局最新調查報告出爐，受害嬰兒從1人增至5人、施暴者從1人變成3人。立法院副院長蔡其昌痛批台中市政府太離譜，「媽媽市長」別只會道歉、要趕快亡羊補牢讓家長安心。議會民進黨團也批評市府心態草率，根本是「別人家的小孩死不完」。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-21 18:10:16
南屯區華興托嬰中心去年爆發虐嬰事件，時力立委王婉諭和受害嬰兒家長上週五開記者會，指該案係集體施暴事件，要求市府重視真相。台中市社會局今公佈調查結果，該案從最初的1名托育員凌虐1名女嬰，升級到3名托育員施暴5名嬰兒。蔡其昌得知調查結果直呼「這實在太離譜了！盧市長與社會局螺絲真的鬆了！」
蔡其昌說，他身為三個孩子的爸爸，看到監視器畫面覺得很難忍受。他也質疑市府，如果家長沒持續追究跟關注這事，是否將輕易把案件作結，讓有問題的托育人員繼續從業，造成更多孩子與家長受害？
蔡其昌說：「號稱媽媽市長的盧市長，居然一而再、再而三讓這種事情發生，實在是很大的諷刺」。他希望盧秀燕遇到這些事，不要只會鞠躬道歉、說謝謝迴避問題，要趕快亡羊補牢，讓年輕人敢在台中生養小孩。
針對虐嬰事件調查結果，臺中市議會民進黨黨團以「無比震驚」形容，認為社會局不是怠忽職守就是刻意袒護業者。總召江肇國質疑，盧市長說本案是「舊案發現新事證」，但這根本不是新事證，是應發現而未發現！
江肇國說，高達5名的受虐幼兒、3名的加害者，社會局早該調查清楚而非草率結案。幹事長周永鴻也認為這樣草率的心態，難道是「別人家的小孩死不完」？盧秀燕成天自稱媽媽市長，卻讓臺中市成為兒虐之都。