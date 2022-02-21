誤將過年紅包當垃圾丟 清潔員忍臭陪同翻找失而復得

新社清潔隊班長黃獻國表示，2月11日一早才剛上班，突然接到陳媽媽焦急來電說，不小心把過年紅包弄丟在垃圾袋裡，是阿嬤過年給寶貝孫子的壓歲錢，希望可以幫忙找尋。
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陳媽媽及擔任戶政志工的婆婆親至清潔隊求助，表示紅包放置在舊背包夾層，家人打掃時把舊背包連同垃圾一起丟入垃圾車。黃班長與隊員羅道喜立即將準備運往焚化廠卸台的垃圾車攔下，再把車內垃圾傾卸下來，攤開一包一包翻找，忍臭在堆圾住中找了近一小時，總算及時尋回舊背包，裡面的紅包袋也毫髮無損，讓陳媽媽笑開懷。
「清潔隊維護城市環境，偶爾也守護市民們的荷包！」新社清潔隊長梁敬德表示，有時候民眾誤把貴重物品或金錢丟進垃圾車內，清潔隊員只要能夠協助民眾，即使再髒、再臭都樂意幫忙。一名同仁在106年7月，也曾在回收的廢櫥櫃夾層中發現45萬元現金，第一時間送交警局後由家屬領回，家屬才知道年邁父親藏了一大筆「私房錢」，很敬佩清潔人員不貪不取義舉。
環保局長陳宏益表示，清潔人員發揮同理心，把市民的事當成自己的事，感同身受、馬上辦理，尤其是體貼失主焦急的同理心，十分難能可貴，清潔人員是維護全市環境的英雄，重視環保、提升環境品質、貼近民眾的需求是每個環保人致力的目標。