誤將過年紅包當垃圾丟 清潔員忍臭陪同翻找失而復得

家住台中市新社區的陳媽媽，日前發現小孩壓歲錢被誤當垃圾丟進垃圾車，焦急之餘，奔到新社清潔隊求助。清潔人員二話不說，帶著陳媽媽一同在垃圾堆中忍臭翻找。幸好，皇天不負苦心人，經過40分鐘努力，終於在一袋垃圾中發現家中丟棄的舊背包，裡面近萬元紅包毫髮無損，陳媽媽感謝不已，頻讚環保局清潔隊員「足感心！」



新社清潔隊班長黃獻國表示，2月11日一早才剛上班，突然接到陳媽媽焦急來電說，不小心把過年紅包弄丟在垃圾袋裡，是阿嬤過年給寶貝孫子的壓歲錢，希望可以幫忙找尋。

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▲新社陳媽媽誤將過年紅包當垃圾丟，新社清潔員及時攔下垃圾車，忍臭陪同翻找失而復得。（圖／台中環保局提供）

陳媽媽及擔任戶政志工的婆婆親至清潔隊求助，表示紅包放置在舊背包夾層，家人打掃時把舊背包連同垃圾一起丟入垃圾車。黃班長與隊員羅道喜立即將準備運往焚化廠卸台的垃圾車攔下，再把車內垃圾傾卸下來，攤開一包一包翻找，忍臭在堆圾住中找了近一小時，總算及時尋回舊背包，裡面的紅包袋也毫髮無損，讓陳媽媽笑開懷。