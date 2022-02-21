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誤將過年紅包當垃圾丟 清潔員忍臭陪同翻找失而復得

▲新社陳媽媽誤將過年紅包當垃圾丟，事後向清潔隊求助，由清潔員忍臭陪同翻找失而復得。（圖／環保局提供）
▲新社陳媽媽誤將過年紅包當垃圾丟，事後向清潔隊求助，由清潔員忍臭陪同翻找失而復得。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-02-21 18:11:25

家住台中市新社區的陳媽媽，日前發現小孩壓歲錢被誤當垃圾丟進垃圾車，焦急之餘，奔到新社清潔隊求助。清潔人員二話不說，帶著陳媽媽一同在垃圾堆中忍臭翻找。幸好，皇天不負苦心人，經過40分鐘努力，終於在一袋垃圾中發現家中丟棄的舊背包，裡面近萬元紅包毫髮無損，陳媽媽感謝不已，頻讚環保局清潔隊員「足感心！」

新社清潔隊班長黃獻國表示，2月11日一早才剛上班，突然接到陳媽媽焦急來電說，不小心把過年紅包弄丟在垃圾袋裡，是阿嬤過年給寶貝孫子的壓歲錢，希望可以幫忙找尋。

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▲新社陳媽媽誤將過年紅包當垃圾丟，新社清潔員及時攔下垃圾車，忍臭陪同翻找失而復得。（圖／台中環保局提供）
▲新社陳媽媽誤將過年紅包當垃圾丟，新社清潔員及時攔下垃圾車，忍臭陪同翻找失而復得。（圖／台中環保局提供）


陳媽媽及擔任戶政志工的婆婆親至清潔隊求助，表示紅包放置在舊背包夾層，家人打掃時把舊背包連同垃圾一起丟入垃圾車。黃班長與隊員羅道喜立即將準備運往焚化廠卸台的垃圾車攔下，再把車內垃圾傾卸下來，攤開一包一包翻找，忍臭在堆圾住中找了近一小時，總算及時尋回舊背包，裡面的紅包袋也毫髮無損，讓陳媽媽笑開懷。

 
「清潔隊維護城市環境，偶爾也守護市民們的荷包！」新社清潔隊長梁敬德表示，有時候民眾誤把貴重物品或金錢丟進垃圾車內，清潔隊員只要能夠協助民眾，即使再髒、再臭都樂意幫忙。一名同仁在106年7月，也曾在回收的廢櫥櫃夾層中發現45萬元現金，第一時間送交警局後由家屬領回，家屬才知道年邁父親藏了一大筆「私房錢」，很敬佩清潔人員不貪不取義舉。

環保局長陳宏益表示，清潔人員發揮同理心，把市民的事當成自己的事，感同身受、馬上辦理，尤其是體貼失主焦急的同理心，十分難能可貴，清潔人員是維護全市環境的英雄，重視環保、提升環境品質、貼近民眾的需求是每個環保人致力的目標。


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