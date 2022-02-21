監察院批防疫不力 柯文哲意有所指：上次彈劾變台北市長
監察院日前公布調查報告，直指台北市政府在萬華疫情爆發時防疫不力，引發北市府方面反彈，直指監察院的報告並未看清事實，且僅透過片面的資訊就判定。對此台北市長柯文哲今（21）日再度被問及相關議題，柯文哲直言「平常心就好」，並意有所指表示上次自己被彈劾的時候，自己變成了台北市長，「常常敵人都是自己製造出來的。」
記者丁上程／台北報導
2022-02-21 18:35:55
柯文哲表示，監察院的所作所為，老百姓都在看。「3+11不查、諾富特不查，專門查萬華的阿公店，那現在桃園高雄要不要查？」柯文哲強調，有時候就是有些人想要「表功」。
「我每次都說希望台灣司法是公平的，上次為了彈劾柯文哲，我已經變台北市長，拜託不要再來了。」柯文哲意有所指表示，自己當初在台大醫院當醫生當得好好的，結果被彈劾，「就把我彈劾，沒辦法只好出來當台北市長，常常敵人都是自己製造出來了，何必呢？」
至於針對參選總統的議題，柯文哲仍舊平淡表示「做好今天的事情就是最好的準備」。「我相信我或黃副市長都是一樣的心情。」柯文哲說，每天把自己的工作做好最重要，做都做不好還選什麼總統？還是把工作做好比較重要。