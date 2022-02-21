川普麾下抗中大功臣　「最挺台國務卿」蓬佩奧訪台藏玄機

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與他的大老闆川普相同，蓬佩奧在推特上除了分享生活以外，進行政令宣導、針貶時事亦不遺餘力，在他的推特帳號的身分自述欄上，他寫著自己是「美國第七十屆國務卿」與「中情局局長」，接著依序是基督徒、丈夫、父親、退伍軍人、驕傲的美國人。
1963年，蓬佩奧出生於美國南加州橘郡（Orange），他是義大利移民後裔，也是第四代移民，父親雖然並未受過高等教育但是個自由主義者，從小靠著在工廠維修機械養家，這樣的背景也讓蓬佩奧在華府一票政二代、富二代當中顯得格外突出，也能證明他在川普眼中是少數不需要有顯赫家世，單純靠著高度忠誠與執行能力就博取信任的得力助手。
1982年，蓬佩奧以全校第一的成績高中畢業，在畢業典禮上作為學生代表致辭。他畢業後得到了國會議員鮑伯·多南（Bob Dornan）的提名，進入西點軍校。身為美國窮人家的小孩，想要出人頭地除了靠教育翻轉階級，另一條路就是從軍，而逆流而上的蓬佩奧兩條路都做到了。
1986年，他在西點軍校以專業第一、全校第二的優異成績畢業，當時他的同學日後有不少跟著他一起在美國政府擔任要職，被後人稱為「八六屆西點幫」。此外，蓬佩奧在退伍後還考取菁英雲集的哈佛大學法學院，並在1994年獲得法律博士的學位，而後短暫在華府著名的威廉姆斯和康諾利律師事務所（ Williams & Connolly ）執業。
31歲的他開始了正式的職業生涯，當時雖然有著西點與哈佛的明星光環，但他只是一名稅務律師，與第一任妻子的關係也走到了盡頭，儘管日後與好友共同創業，先後擔任塞耶航空航天公司（ Thayer Aerospace ）、森特里國際石油服務公司（ Sentry International ）的CEO，但他距離美國政府的第三號人物、排名在總統和副總統之後的「國務卿」一職還有段距離。
美國最挺台國務卿 「抗中保台」鷹派路線成川普功臣
2011年，蓬佩奧已經在宛如戰場的商場上打滾逾10年，由於他的軍事背景與對於能源、商務等議題的高度敏銳與老練經驗，他順利選上堪薩斯州第4選舉區的眾議員，並回到闊別多年的華盛頓哥倫比亞特區正式踏入政壇。擔任眾議員期間，他靠著追查出時任美國國務卿的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）使用私人郵件系統和伺服器等「電郵門」事件，成功在共和黨內展露頭角，也奠定了多數美國人對當時民主黨政府的不信任，有專家也認為這影響2016年的美國大選，甚至是能讓共和黨的川普當選的原因之一。
儘管電郵門事件讓蓬佩奧一戰成名，但在2016年3月共和黨初選時，蓬佩奧支持的並非川普，而是參議員馬克·盧比奧（Marco Rubio），還成為他在坎薩斯州的競選助力，當時「反川」的蓬佩奧是個典型的共和黨保守派，有著美國足以穩定天下的冷戰舊思維，大罵川普的「美國優先」政策，還批評他未來選上將會是「不懂得尊重憲法的威權領袖」。
出乎眾人意料之外的是，當時川普的副總統彭斯（Mike Pence）因為與蓬佩奧在眾議院時交情匪淺，再加上於希拉蕊「電郵門」事件中的出色表現、軍人出身的虔誠基督徒身分與川普「不那麼保守」的形象能互補，最後在彭斯的力推下接任美國中央情報局（CIA）局長的位置，正式進入白宮的權力核心，這份工作也成為提拔他擔任國務卿的墊腳基石。
擔任中情局長時，蓬佩奧就展現了軍事上的「鷹派」傾向，對於處理美國的對手中國、俄羅斯和伊朗事務上，他表現出來的態度往往務實且強硬，更在媒體採訪時直言中國不斷加強的軍事實力旨在全球範圍內抵抗美國，還靠著精準的洞察能力分析出「中長期看，中國有能力成為美國最大的對手」的結果。
2018年4月，川普總統任命這個總是盡力完成任務的中情局長為國務卿，在擔任這個美國首席外交官任內期間，蓬佩奧積極推動美國政府抨擊中國，身旁還有著一群強大的「反中智囊團」，其中包含擔任中國政策規劃首席顧問的余茂春，靠著余茂春旗幟鮮明的抗中戰略思維，成功在川普政府時期重塑了美國對中政策，將中國定義為美國最重要的戰略對手，並在2018至2020的三年內提出「中共政權不等於中國人民」的戰略思維，也協助蓬佩奧在尼克森圖書館發表新冷戰演講，基本上為美國與中國未來的雙邊關係寫下新的基調。
在幕後重要推手余茂春的建議下，蓬佩奧為新疆維吾爾人的人權辯護、為香港爭自主權，更是全力支持台美關係正常化發展，並稱自由國家需要成立新的民主聯盟以應對中國共產黨，更以「選擇美國的國家不是在美中之間做出選擇，而是在自由和暴政之間做出選擇」一席話成功拉攏不少民主國家盟軍，就連拜登政府的國務卿布林肯也全盤保留了過去蓬佩奧的友台路線。
儘管蓬佩奧隨著川普的下台一併卸任，但這一年多來他仍舊以強勢態度批判拜登率領的民主黨內閣對中政策，並維持一貫的友台態度，在中國去年2月單方面停止進口台灣鳳梨後，蓬佩奧就在推特上傳自己享受台灣鳳梨乾的照片，明顯支持「自由鳳梨」運動。
回歸民間後蓬佩奧也在我國駐美大使蕭美琴的邀請下會面，享用鳳梨酥、鳳梨蛋糕與珍珠奶茶等台灣美食，另外他也和余茂春同進退，除了出席舊金山聲援香港民主的聚會外，也時常在推特上分享與余茂春相約觀賞批判中國人權的電影《沉默呼聲》等。
如今蓬佩奧在余茂春的牽線下以個人身分訪台，不論從其過去向來對川普效忠、有望伴隨捲土重來的川普準備重返華府執鞭，或是在拜登政府下「刻意放行」，抑或是以2024大選可能的共和黨「準總統」人選等不同角度來看，對於台美關係的意義皆相當重要，也可以預測這位抗中大將的造訪將會替台海局勢掀起另一番新的波瀾。