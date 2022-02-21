26歲蕾菈「宣布再婚」萬人支持 穿深V白紗禮服高調登記
網紅蕾菈外型亮眼、身材姣好，除了是網紅團體「反骨男孩」的成員之外，也是大家心目中的混血女神，IG粉絲人數高達117萬，人氣不容小覷。蕾菈與DJ湯宇戀情已曝光將近一年，時常透過社群平台放閃，今（21）日更直接曬出婚紗照公布結婚喜訊，讓粉絲們又驚又喜，而蕾菈的貼文不到一個小時，就吸引5萬多人點讚。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-21 19:02:34｜2022-02-21 19:05:03
蕾菈昨天就透過限時動態，預告隔天湯宇的生日會是很重要的日子，今天晚上馬上就曬出2人盛裝出席戶政事務所登記的模樣，只見蕾菈身穿白色婚紗登場，不負眾望將深V開到腹部，展現完整東西半球，同時在文中感性地說：「2/21對我來說是很重要的日子，不只是你的生日，也是我們的結婚紀念日。」
蕾菈感謝男友一路以來無微不至的愛，湯宇隨後也發文向蕾菈喊話：「簡直不敢相信人生的旅程會走到哪裡，被妳賺到了。」蕾菈則親自附和：「賺到了賺到了。」小倆口甜蜜的互動羨煞眾人。事實上，今年26歲的蕾菈18歲時就已經和當時的男友結婚，也順利懷上女兒蝶蝶，後來因對方出軌而毅然決然離婚。時隔8年，蕾菈選擇再次相信愛情，將下半輩子交給湯宇。