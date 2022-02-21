黃瀞瑩、楊寶楨歧視陳菊惹議 顏若芳：事後硬拗很可恥
民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩與同黨發言人楊寶楨近日公然嘲諷監察院長陳菊外貌，引發各界撻伐。對此，民進黨台北市中山大同區市議員候選人顏若芳表示，每一個人的外貌，不是誰可以用任何的「形容詞」來嘲諷，更何況現在大家擁有的言論自由，是當年陳菊等前輩冒著生命爭取來的，怎麼可以踩著這樣的自由去攻擊他人。顏也說，失言不可恥，道歉就好，可恥的是事後態度還硬拗，道歉很難嗎？
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-21 20:27:50｜2022-02-21 20:43:53
顏若芳表示，民眾黨的議員參選人黃瀞瑩在臉書上批評監察院的調查報告時，居然和同黨的楊寶楨唱雙簧批評監察院長陳菊 「大菊為重」以及 「再重也要好好調查真相啊！」來諷刺、嘲笑菊姐的身材。失言的民眾黨黃瀞瑩、楊寶楨道歉很難嗎？
顏若芳說，面對這樣的惡意訕笑，難道民眾黨主席柯文哲的子弟兵黃瀞瑩、楊寶楨還要耍嘴皮子、硬拗，而依然不向陳菊道歉嗎？！若要幫柯文哲辯護，應該就是要好好說明監察院糾舉的事情，來說服民眾。失言不可恥，道歉就好，可恥的是事後態度還硬拗，道歉很難嗎？
顏若芳表示，每一個人的外貌，不是誰可以用任何的「形容詞」來嘲諷，更何況現在大家擁有的言論自由，是當年陳菊等前輩冒著生命爭取來的，怎麼可以踩著這樣的自由去攻擊他人。
顏若芳認為，政治上的意見分歧應用理性方式討論解決，而非以攻擊外貌這種最廉價、最卑劣的手段為之。或許陳菊不會把這種言論放在心上，但這種惡質政治文化不應被默許，也不應該做出這樣的示範，強烈要求二人立刻向陳菊院長與社會大眾致歉。