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M41A3戰車服役一甲子　陸軍25日辦除役典禮

▲除役後於金門保存的Ｍ41A3戰車。(圖／記者呂炯昌攝)
▲除役後於金門保存的Ｍ41A3戰車。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-22 08:00:00

國軍最資深的Ｍ41A3「華克猛犬」（Walker Bulldog）戰車在服役60多年後，將於25日除役，陸軍將為Ｍ41A3戰車舉辦舉辦除役典禮。陸軍司令部近期也在官方臉書粉絲頁徵集照片、短文，期盼民眾提供珍貴影像、故事，一同回顧與這輛經典戰車的點點滴滴。

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為了取代M24輕戰車，美國陸軍在1947年開始研發新一代輕型戰車，新輕型戰車被要求能夠透過運輸機運送至前線。1951年新輕型戰車誕生，美軍編號為M41戰車， M41一開始稱為「鬥牛犬」戰車，之後為了紀念在韓戰中車禍過世的華克（ Walton  Walker ）將軍，因而改名為「華克猛犬」戰車。

M41的主要武裝為一門76公厘戰車砲，與50機槍、白朗寧M1919中型機槍各一挺，最大時速可達72公里。M41戰車自1951年開始生產，1954年停產，共生產5000多輛，並曾少量參與韓戰，由於美國在1969年以可透過C-130運輸機空投的M551輕型戰車取代M41戰車，因此M41在美軍部隊中使用時間並不長，但是卻成為美國重要外援陸戰裝備，並以M41戰車底盤，研發出M42防空砲車。

我國陸軍與陸戰隊在1958年開始接收美援M41A3戰車，最多曾擁有超過700輛M41A3戰車，是美國之外使用M41戰車最多的國家。1990年代初期，美國廠商曾有意出售M8輕型戰車給我國，用來汰換M41戰車，但是由於價格過於昂貴，最後陸軍放棄採購，改升級50輛M41A3成為M41D規格。

M41D戰車的英文數字D為柴油化（Dieselized）之意，採用國產的M32K1戰車砲、現代化觀瞄裝置與數位式彈道計算機、夜視射控系統、柴油引擎、側裙等，合計生產50輛。

M41D戰車服役後，陸軍仍保留部分M41A3戰車於外島小金門服役，雖然軍方號稱M41A3戰車妥善率均維持在90％以上，但是M41A3戰車為陸軍唯一一款汽油引擎戰車，引擎容易過熱故障，甚至起火。2020年10月發生M41A3戰車翻覆事故，造成官兵傷亡，陸軍決定將僅剩的13輛M41A3戰車調回本島，改由M41D戰車駐防金門。



▲陸軍金門防衛指揮部日前執行M41D輕型戰車接裝作業。（圖／陸軍司令部臉書）
▲陸軍金門防衛指揮部執行M41D輕型戰車接裝作業。（圖／陸軍司令部臉書）

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