M41A3戰車服役一甲子　陸軍25日辦除役典禮

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M41的主要武裝為一門76公厘戰車砲，與50機槍、白朗寧M1919中型機槍各一挺，最大時速可達72公里。M41戰車自1951年開始生產，1954年停產，共生產5000多輛，並曾少量參與韓戰，由於美國在1969年以可透過C-130運輸機空投的M551輕型戰車取代M41戰車，因此M41在美軍部隊中使用時間並不長，但是卻成為美國重要外援陸戰裝備，並以M41戰車底盤，研發出M42防空砲車。
我國陸軍與陸戰隊在1958年開始接收美援M41A3戰車，最多曾擁有超過700輛M41A3戰車，是美國之外使用M41戰車最多的國家。1990年代初期，美國廠商曾有意出售M8輕型戰車給我國，用來汰換M41戰車，但是由於價格過於昂貴，最後陸軍放棄採購，改升級50輛M41A3成為M41D規格。
M41D戰車的英文數字D為柴油化（Dieselized）之意，採用國產的M32K1戰車砲、現代化觀瞄裝置與數位式彈道計算機、夜視射控系統、柴油引擎、側裙等，合計生產50輛。
M41D戰車服役後，陸軍仍保留部分M41A3戰車於外島小金門服役，雖然軍方號稱M41A3戰車妥善率均維持在90％以上，但是M41A3戰車為陸軍唯一一款汽油引擎戰車，引擎容易過熱故障，甚至起火。2020年10月發生M41A3戰車翻覆事故，造成官兵傷亡，陸軍決定將僅剩的13輛M41A3戰車調回本島，改由M41D戰車駐防金門。