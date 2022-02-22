蒲亭承認烏克蘭東部2地區獨立！命俄軍執行「維和任務」

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在接近1小時的全國演說中，蒲亭回顧了烏克蘭和俄羅斯歷史，稱現代的烏克蘭完全是由俄羅斯創造，甚至直指烏克蘭「沒有自己的國家傳統」，還說烏克蘭東部是「古老的俄羅斯土地」，對俄羅斯來說，烏克蘭不僅僅只是鄰國，而是俄國歷史、文化和精神空間不可分割的一部分。
蒲亭強調，北約不停想說服俄羅斯，說北約只是個純粹的防禦性聯盟，但歷史上的5次東擴已經使北約的軍事設施緊鄰俄羅斯邊境，而烏克蘭加入北約將是對俄羅斯國家安全的直接威脅，俄羅斯深知自己對捍衛地區穩定和安全的責任。
蒲亭指出，美國和北約沒有回應俄方對於國家和區域安全的3個核心關切，包括北約停止東擴、北約在歐洲的軍事基礎設施恢復至1997年時的水平、停止在俄羅斯邊境附近部署打擊性武器。俄方願與美國和北約討論安全相關議題，但前提是也要就俄方核心關切的主要問題一併探討，俄國完全有權以一切手段捍衛國家安全。
蒲亭還指控，頓巴斯地區正在發生「種族滅絕」等人道主義危機，烏克蘭當局試圖在頓巴斯上演「閃電戰」，根本不想執行明斯克協議。
21日稍早，蒲亭已在克里姆林宮主持了俄羅斯聯邦安全會議，討論頓巴斯問題，希望全體與會人員，基於頓涅茨克和盧甘斯克民間武裝領導人呼籲俄羅斯承認其為獨立國家的請求，以及俄羅斯國家下議院（杜馬）致關於承認民間武裝自稱國家的呼籲書，研究俄羅斯的下一步行動，以及是否應承認民間武裝控制地區為獨立國家。蒲亭聲稱，是否承認烏克蘭東部為國家，與世界及歐洲安全息息相關，而絕大多數的與會成員，都認同烏克蘭在西方國家的縱容下，拒絕執行明斯克協議，為保護頓巴斯地區人民的生命安全，支持俄國當局立即承認烏東民間武裝控制地區為獨立國家。
外媒指出，蒲亭此舉等於是公然否認國際社會，以外交途徑尋求和平解決危機的努力，也破壞了2014至2015年間達成的《明斯克協議》和《新明斯克協議》，這些協議措辭含糊，烏克蘭和俄羅斯雙方都不願執行其中的許多條款。