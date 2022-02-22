回應蒲亭承認烏東2地區獨立！白宮：將實施制裁

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當地時間21日發表全國談話，承認烏克蘭東部2個由分離主義者控制的地區，獨立為頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧干斯克人民共和國（Luhansk People's Republic），已簽署相關協議與總統命令。對此美國方面表示，已準備實施制裁。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-22 07:03:43
美國白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）發表聲明，針對蒲亭簽署承認頓涅茨克和盧干斯克為獨立國家一事，莎琪聲稱，美國已經預料到俄羅斯會採取相關行動，拜登總統很快就會發布1項行政命令，禁止美國人在頓涅茨克和盧干斯克地區進行新的投資、貿易和融資，也將授權對決定在這2個地區活動的人實施制裁，美國國務院和財政部將很快提供更多細節。
莎琪指出，俄羅斯違反國際承諾，而美國除了準備對俄羅斯實施經濟制裁之外，也與烏克蘭、夥伴國家密切協商，有關俄羅斯在烏克蘭邊界不斷升級衝突的問題，以及下一步該採取哪些措施。總統拜登也已會見國家安全團隊，聽取有關烏克蘭局勢的最新情報。
此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也已與拜登通話，討論了俄羅斯承認前述2地區獨立的問題，烏克蘭正在召開國家安全委員會會議，並計畫與英國首相強生（Boris Johnson）通話，商討後續。
外媒報導指出，去年2月底以來，烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）已衝突頻傳，拜登就任美國總統以來，主張對俄國強硬，支持烏克蘭加入北約，導致烏克蘭局勢持續升溫，近期雙方都在邊境部署了大量軍事人員和武器裝備，美國、烏克蘭和北約聲稱俄羅斯有意入侵烏克蘭，俄國則反控北約威脅俄國邊境安全，俄方有權在境內調動部隊以保衛其領土。