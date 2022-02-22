涉浮報進口動物報價從中「A走700萬」 李天怡50萬元交保
台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索亞太印象公司，將李天怡、郭人杰和公司負責人李吳達3人帶回約談，以涉犯背信罪移送北檢複訊。經漏夜訊問，今（22）日凌晨諭令李天怡50萬元交保、郭人杰40萬元交保、李吳達30萬元交保。
編輯中心／綜合報導
2022-02-22 07:09:53
三立總經理張榮華在2020年購入南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，委託由前三立節目主持人李天怡、丈夫郭人杰和兩夫妻友人李吳達3人合資的亞太印象有限公司，向非洲友邦史瓦帝尼代理進口18隻長頸鹿、犀牛等非洲野生動物。
未料，台北市調處獲報，3人涉嫌違背受託任務，在檢調追查後發現，李天怡和郭人杰在非洲薩席爾共和國設立「亞太印象公司」，並由友人李吳達擔任公司負責人，但竟抬高進口動物的進口報價，與頑皮世界簽約將部份訂金匯入亞太印象，因而從中獲取不法所得，初估牟利約25萬美元，儘管最後未輸入成功，仍涉犯《刑法》背信罪。
台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索亞太印象公司，並將涉案3人帶回，22日凌晨陸續移送北檢。
經檢察官漏夜詢問，在凌晨4時許諭令李天怡50萬元交保、郭人杰40萬元交保、李吳達30萬元交保。（編輯：林莞茜）