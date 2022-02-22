前天才釀3死事故！國1同路段同時間 BMW再自撞駕駛受困
今（22）日凌晨0時許，國道一號一輛BMW轎車，在南下35.6K處失控撞上右側護欄，撞擊力道過大讓整台車卡入護欄縫隙，駕駛受困車內、意識清楚，警消獲報趕往現場協助脫困，所幸送醫後無生命危險。不過該路段，在20日凌晨，也同樣有台BMW在相距不遠的35.5公里處自撞分隔島，車上3人傷重不治，由於時間、地點跟車輛廠牌都相當類似，恐怖巧合讓承辦員警都相當訝異。
編輯中心／綜合報導
2022-02-22 09:18:41
據了解，這起事故發生在22日凌晨0時許，余姓駕駛在行經國道一號南下35.5k處，高速失控自撞護欄，車身當場卡進右側護欄內、車頭也嚴重變形、引擎零件成碎片散落在車道上，余男則受困車內動彈不得。
警消獲報趕往現場協助駕駛脫困，意識清楚、左小腿骨折送往林口長庚醫院急救幸無生命危險，警方後續將進一步調查事故發生原因和經過。
而在相距該路段不遠的35.5k處，在20日凌晨也發生一輛BMW轎車自撞事故，車上三人送醫後傷重不治，兩處相隔僅100公尺，時間和地點以及事故發生的汽車品牌都高度相似，超懸巧合也讓在場處理事故的員警相當訝異。（編輯：林莞茜）